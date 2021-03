Kézsebészeti bravúr Budapesten

Több orvosi szakterület összehangolt csapatmunkájának köszönhetően kapott esélyt egy budapesti ikerpár: Zalán és Zsombor új kezet kaptak – a két kisfiú ritka genetikai betegséggel, Apert-szindrómával született. Hetthéssy Judit kézsebész nyilatkozott az orvosi bravúrról.

Az Apert-szindróma nevű ritka genetikai betegség nagyjából a terhesség második trimeszterének elejétől mutatható ki. Így történt a budapesti ikrek, Zsombor és Zalán érkezése előtt is: a 18. heti genetikai ultrahang tárta fel a rendellenességet. A szülőknek már ekkor javasolták, hogy még a születés előtt konzultáljanak kézsebésszel, hiszen minél hamarabb megkezdődnek a korrekciós műtétek, annál nagyobb az esély egy hétköznapi, önálló életre.

A tünetek sokfélék és változatosak lehetnek, az egész testet érinthetik, így jelentkezhet a koponya, az arc, a végtagok, a gerinc terén, de járhat légzési-, látási problémákkal, nagyothallással is. A leggyakoribb, amely az életminőséget leginkább rontja, a kézfejek rendellenes fejlődése: az ujjak általában a végénél nőnek össze, az ujjcsontok rövidek, a növekedési irányuk pedig nem megfelelő.

– mondta Hetthéssy Judit, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő kézsebésze, a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájának egyetemi adjunktusa lapunknak eljuttatott közleményben. Mint mondta, nemcsak a csontokat kellett szétválasztani, hanem lágyrészeket is pótolni kellett. Az egyéves születésnapjuk és egy-egy koponyaműtét után végezték el az első kézműtétet.

– mondta doktor, hozzátéve, az ikrek hüvelykujján bőr-, a többi ujjon csontösszenövés volt, ezért elsőként a hüvelykujj leválasztását, majd az ujjközök felszabadítását végezte el a csapat. A nehézséget, mint az összes kézfejlődési rendellenesség esetében, az is jelenti, hogy olyan, sokszor kicsi struktúrákat kell megóvni, amelyhez nagy szaktudás, gyakorlottság és összehangolt, megtervezett munka szükséges. Az ikrek műtétjében is több olyan kézsebész vett részt, akiknek nagy gyakorlatuk van a kézfejlődési rendellenességek terén.

Ezek a műtétek önmagában is komplexek, ebben az esetben pedig mind az öt ujjat szét kellett választani. Fontos volt, mint az ilyen műtéteknél minden esetben, hogy az operáció megfelelő nagyítás és vértelenség mellett történjen meg, és így is csupán néhány óránk volt egy-egy beavatkozásra. Alkalmanként egy-két ujjat tudtunk kialakítani, és egy ujjnak csak az egyik oldalát operálhattuk elővigyázatosságból. Kassai Tamás kézsebésszel, a Péterfy Sándor Utcai Kórház osztályvezető főorvosával együtt nagy hangsúlyt kellett arra is fordítanunk, hogy pontosan kiderüljön, hogy az egyes ujjakhoz mely csontok, szalagok, inak, idegek és erek tartoznak. Ezek nélkül nem használható egy ujj, vérellátás nélkül elhal, idegek nélkül pedig érzékelés sem lesz benne