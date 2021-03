A pedagógusok oltását javasolja a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom

Orbán Viktor miniszterelnök családügyi civil szervezetek képviselőivel egyeztetett hétfőn, mondván, hogy a kormány járványügyi újranyitási tervéhez szüksége van a javaslataikra. Ön a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elnökeként volt jelen a megbeszélésen. Konkrétan mit mondott és mit kért Orbán Viktor?



Nagyon örültünk, hogy a miniszterelnök kikérte a véleményünket. Ez egy fontos egyeztetés volt, ami elsősorban a jelenlegi helyzet feltérképezéséről szólt, vagyis arról, hogy milyen állapotban vannak a családok, illetve arról, milyen nyitási programra lenne szükség. És mivel a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom azért jött létre, hogy Magyarországon a kívánt gyermekek megszülethessenek, mi minden olyan helyzetre választ kívánunk adni, ami a kívánt gyermekek megszületése ellen hat, és ilyen ez a világjárvány is.

Novák Katalin családügyi miniszterrel és három másik szemléletformáló családszervezettel vettünk részt a miniszterelnök úr által összehívott megbeszélésen, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, az Egyszülős Központtal és a Kopp Mária Intézettel. Mi a megbeszélésre egy komplett programmal készültünk, ami tartalmazza, hogyan tudunk segíteni a mostani helyzetben a fiataloknak és a családoknak, illetve azt is, hogy ha majd elérkezik a nyitás ideje, akkor hogyan kellene támogatni az embereket, hogy lelki értelemben is fel tudjanak szabadulni a járvány és az elzártság megannyi káros hatása alól.

Mindenkit, így a családokat is alaposan megviselte a bezártság és az elszigeteltség, miközben a pandémia eddigi legsúlyosabb időszakát éljük: a járványügyi adatok az elmúlt napokban rengeteg új fertőzöttről és halottról szólnak. Hogy látja, itt van az ideje a nyitásnak?



Nem tudom, hiszen egyelőre máról holnapra élünk, ahogy a miniszterelnök úr is fogalmazott. De miközben a bizonytalanságban haladunk előre, minden eshetőségre választ kell keresnünk. Az mindenesetre világossá vált, hogy a kormány nagy erőkkel küzd a járvány megfékezéséért, és megfontoltan készül a nyitásra, hogy amikor végre meg lehet majd nyitni a boltokat és az iskolákat, álljon rendelkezésre egy program a folytatásra is, hogy miként tudunk fokozatosan és óvatosan visszaszokni ismét egy normális életbe. Erre az esetre több különböző tervvel is készülünk, amelyek mindegyike az emberek lelki felépülését támogatja, hiszen a krízishelyzet után is bőven lesz még tennivalónk. A pedagógusoknak pedig például fontos szerepük lesz abban, hogy a társas élettől elszokott, de a digitális kütyükre teljesen rátekeredett diákokat visszavezessék a normális életbe.



Ha már a pedagógusokat említette, az iskolai online oktatás kérdése napjainkban a privát beszélgetésekben is rendre napirenden van: nincs mindenki meggyőződve a digitális tanítás hatékonyságáról, illetve a szülők is nehéz helyzetben vannak, ha otthon kell maradni egy kisebb gyerekkel, a gimnazisták közül pedig sokan vágyódnak vissza az iskolai közegbe. Önnek mi a véleménye, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy meg lehessen nyitni az iskolákat?



A megbeszélésen csak érintőlegesen hangzott el, de utána benyújtottam egy javaslatot, hogy az iskolák akkor nyíljanak meg, amikor a tanárokat már beoltották, és ez minél hamarabb történjen meg! Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy a tízmillió virológus országában mi nem vagyunk kompetensek ebben a kérdéskörben, amelyben nyilvánvalóan rengeteg mérlegelendő szempont van, a járványügyi szakemberek tudnak hiteles tanácsot adni. De tény, hogy azt tapasztaljuk, hogy a középiskolásoknak nagyon hiányzik már a közösség, a gyerekeket megviseli a túlzásba vitt online kapcsolattartás, miközben azt is látjuk, hogy a tanárok félnek visszamenni a tantermekbe, tartanak a fertőzéstől, hiszen egyaránt felelősek magukért, a családjukért és a diákokért. Mindenesetre a miniszterelnök úr is megerősítette, hogy az észszerűség keretein belül a nyitás a cél.

