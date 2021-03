45 milliárdos közbeszerzést fúrt meg Gulyás Gergely

A 45 milliárd forintos gigatendert közbeszerzési tanácsadásra írták ki, a jelentkezők jövő hétfőig pályázhattak volna, de váratlanul két helyről is megtorpedózták az eljárást.

A hírre felfigyelt Telex szerint az ilyen hatalmas tendereket megtámadni nehéz, mivel a magas pályázati érték miatt a jogorvoslat kezdeményezése is több tízmillió forintba kerülne, amit kevesen engedhetnek meg maguknak. A jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Cordict Kft. most mégis megtette, őket pedig Gulyás Gergely követte, aki a Miniszterelnökség nevében támadta meg az eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt. Ez azért is meglepő, mert nem jellemző, hogy két kormányzati szerv nem egymás között, a színfalak mögött rendezi a nézeteltérését.

A lap úgy tudja, hogya fő kifogás a verseny korlátozása volt, mivel a tender a következő négy évben legfeljebb háromszereplősre szűkítette volna a közbeszerzési tanácsadók állami piacát. De azt is lehetségesnek tartják, hogy a kormány felismerte, az uniós pénzek lehívása most fontosabb, nem lehet ilyenekkel kockára tenni. Csütörtök délelőtt mindenesetre az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben már meg is jelent a kiírás visszavonása. Már csak az a kérdés, hogy végleg lekerül-e a napirendről, vagy némi ráncfelvarrás után újra kiírják-e.