Hszinhua: Kína értékeli Magyarország támogatását az ujgurokkal kapcsolatos kérdésekben

Kína nagyra értékeli Magyarország szilárd támogatását és igaz szavait a Hszincsianggal kapcsolatos, valamint egyéb olyan kérdésekben, melyek Kína központi érdekeit képviselik

– mondta Vej Feng-ho kínai védelmi miniszter a Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint a tárcavezető magyarországi látogatása kapcsán.

A Szabad Európa is megjegyzi, hogy a kormány egyelőre nem adott nyilvános tájékoztatást a védelmi miniszter látogatásáról, a Magyar Távirati Iroda is csak képeket közölt Vej Feng-ho és Áder János köztársasági elnök találkozójáról.

A Hszinhua tudósítása valamivel többet árul el arról, hogy mi hangozhatott el Áder és Feng között. A köztársasági elnök méltatta Kína koronavírus elleni védekezését, és gazdaságának a járvány utáni látványos helyreállítását, emellett megköszönte a kínai vakcinaszállítmányokat, melyek „reményt hoztak Magyarországnak a világjárvány leküzdésében".

Ez külön értelmet nyer annak fényében, hogy Magyarország nemrég engedélyezte a második kínai vakcinát anélkül, hogy megvárta volna az uniós gyógyszerhatóság engedélyét – jegyzi meg a Szabad Európa.

A Vej Feng-ho látogatása előtti napokban az Európai Unió szankciókat vezetett be kínai tisztviselők ellen a nyugat-kínai Hszincsiang tartomány muszlim ujgur lakosságával szemben tanúsított elnyomó bánásmód miatt. Kína nem is habozott sokat, rövid időn belül megtette a válaszlépéseket.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szankciókat értelmetlennek minősítette, melyek csak aláássák az EU és Kína kapcsolatait.

Kína mindig is jó testvérnek és barátnak tekintette Magyarországot, és készséggel folytatja az együttműködést Magyarországgal különböző szektorokban

– mondta a kínai védelmi miniszter az Áder Jánossal folytatott megbeszélésen a Hszinhua jelentése szerint.

Vej Feng-ho kitért „a hszincsiangi infrastrukturális fejlesztések valós helyzetére″ is, és „cáfolta az Egyesült Államok és egyes nyugati országok hazugságait".

Az ujgur kérdés láthatóan központi elemévé vált Kína nemzetközi megítélésének, különösen annak fényében, hogy több nyugati ország is népirtásnak minősítette az ujgurok tömeges internálását és állítólagos kényszermunkára fogását. A helyzet még a nyugati ruházati vállalatokat, mint a Nike és a H&M is arra késztette, hogy állást foglaljanak, jóllehet, bukhatják a kínai piacot. Pedig csak a kényszermunkával beszedett gyapottól határolódtak el.

A kínai védelmi miniszter látogatása azonban legfeljebb szerencsétlenül lett időzítve, de semmiképpen sem egyfajta demonstrációnak szánták az EU korlátozásaival szemben – mondta egy Kína-szakértő a Reuters hírügynökségnek. Egy ilyen látogatást ugyanis hónapokig szerveznek, és ha a szankciókat kívánta fricskázni Peking, akkor már előre kellett tudnia, mikor hoznak ellene szankciókat, ami azért látnoki képességekről, vagy világklasszis szintű hírszerzésről tanúskodna.

A Hszinhua jelentése szerint Vej Feng-ho hangsúlyozta azt is, hogy

Kína kész kiterjeszteni és megerősíteni a katonai együttműködést Magyarországgal, annak érdekében, hogy új szintre emelje a két ország közötti katonai kapcsolatokat.

Mondta ezt a kínai védelmi miniszter Budapesten, miközben Brüsszelben NATO-csúcs zajlik, ahol Kína is napirendre került.

Vélhetően ennek előmozdítása érdekében fogadta Vej Feng-hót Benkő Tibor honvédelmi miniszter is, amiről a honvedelem.hu is beszámolt. A kínai védelmi miniszter egyébként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel is találkozott.