Müller Cecília nagyon fontosnak nevezte, hogy elkezdték kidolgozni a pedagógusok beoltásának tervét, és arra kért, hogy regisztráljon, aki még nem tette meg. Kiemelte, közülük már számos ember megkaphatta a védőoltást, de szeretnék ezt a lehetőséget az összes pedagógusnak biztosítani.

Kitért arra is, hogy a lakosság 17,4 százaléka van beoltva, ezzel az unióban a második helyet foglalja el Magyarország, azonban ez nem egy verseny, hanem védetté szeretnék tenni a közösségeket. Beszélt arról is, hogy a 65 felettiek 69 százaléka be van oltva.

Annak érdekében pedig, hogy követni lehessen a mutációk előfordulását, hét laboratóriumot jelöltek ki idehaza, hogy azonosítsák az esetleges újabb variánsokat, hiszen azok másképp viselkedhetnek, mint a korábban megismert vadvírus.