A laborok felkészítése jelenleg is zajlik – jelentette ki az országos tiszti főorvos, és tájékoztatott arról is, hogy csütörtök délután indítják el azt a felületet, ahol a regisztráltak lekérdezhetik, hogy a regisztrációjuk milyen státuszban van. Ez úgy működik, hogy a honlapon meg kell adni a tajszámot és a születési dátumot. (FRISSÍTÉS: az oldal amint elindult, a terheléstől elérhetetlenné is vált).

Amennyiben a monitoron az „igen” szó jelenik meg, az azt jelenti, hogy szerepel a nyilvántartásban mint oltandó személy,

ami azt jelenti, hogy a megfelelő időben sorra fog kerülni. Azonban ha a „nem” szó jelenik meg a monitoron, a regisztráció még nem érkezett meg az NNK-hoz, de kiemelte, hogy senkinek nem kell megijedni, hiszen néhány nap átfutási időre szükség van.

Müller Cecília hozzátette, ha valaki már több hete regisztrált, és így is nemleges üzenet jelenik meg a képernyőn, akkor előfordulhat, hogy hibásan, pontatlanul rögzíthette az adatokat, ebben az esetben az adatvedelem@neak.gov.hu címen pontosíthatja adatait.