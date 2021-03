A Pénzügyminisztérium még magasabb hiánnyal számol, de reménykedik az államadósság csökkenésében

A koronavírus világjárvány gyökeresen átalakított minden előzetes tervet 2020-ra, így az államháztartás gazdálkodását is, a 2021. évi költségvetés karakterét a járvány elleni védekezés és a reálgazdaság erősítése határozza meg, és bár remélhetőleg jövőre már magunk mögött tudhatjuk a vírus okozta egészségügyi problémákat, a szükséges gazdasági intézkedések még biztosan meghatározzák a 2022. évi reálgazdasági és költségvetési folyamatokat is - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Banai Péter Benő. A Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára hangsúlyozta: a kormány legfőbb célja az élet védelme és a gazdaság működőképességének megőrzése.

A tavalyi GDP-arányos deficit az államtitkár szerint a korábban várt 9 százalékkal szemben közelebb lesz a 8 százalékhoz, mivel a GDP 2020-as csökkenése is elmaradt a tavaly év végén feltételezettől. Ez azt jelzi, hogy a kormányzat gazdaságvédelmi lépései eredményesek voltak - mondta.

Hozzátette: bár tavaly a világjárvány mindent felrúgott, soha nem látott tartalékok álltak rendelkezésre a költségvetésben, amelyből azonnal át lehetett csoportosítani jelentősebb összegeket. Mintegy 300 milliárd forintot tudtak azonnal felhasználni a járvány miatti legsürgősebb intézkedésekre - emlékeztetett.

Banai Péter Benő elmondta: a pandémia tavaly márciusi kitörése óta 2020-ban több mint ezermilliárd forintot költöttek járványügyi védekezésre, a gazdaság védelmére fordított összeg pedig a négyezermilliárd forintot is meghaladja. Hozzátette, hogy az idei kiadások is jelentősek lesznek.

Kitért arra, hogy a 2021. évi büdzsé karakterét a járvány elleni védekezés és a reálgazdaság erősítése határozza meg, az elmúlt időszak tapasztalatai és a gazdaság újraindításának célja miatt ugyanakkor célszerű a módosítás, amelyre a mostani tavaszi parlamenti időszakban kerülhet sor. A Pénzügyminisztérium javaslata magában foglalja a gazdaság újraindításának idei forrásigényét, ezáltal a korábban feltételezettnél magasabb hiánnyal számolunk, de az államadósság már remélhetőleg csökkenni fog – fogalmazott.

A jövő évi költségvetést érintő kérdésre elmondta, hogy a pandémia miatt szükségessé vált gazdasági intézkedések még biztosan meghatározzák 2022-es folyamatokat is. Példaként említette, hogy a gazdaság-újraindítási akcióterv egyik intézkedése - a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentessége - például jövő januártól lép hatályba, valamint ekkortól nő újra az orvosok bére és a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjának visszaépítése is folytatódik. Arra persze figyelnünk kell, hogy az államadósság szintje mindezen lépések mellett is csökkenjen 2022-ben, hiszen ez gazdasági, hitelességi kérdésen túl az alaptörvényből fakadó kötelezettségünk is – mondta az államtitkár.