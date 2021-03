Megkezdték a harckocsizók oktatását Tatán

Szerdán, az „Acélkocka” képzési program keretében megkezdték a tatai 25. Klapka György Lövészdandár 11. Harckocsi Zászlóaljában szolgáló altisztjelöltek kiképzését - derült ki a honvedelem.hu tudósításából.

A katonák először Szentendrén kapták meg az elméleti képzést, azt követően ültek most bele a T–72-es harckocsikba. Ha sikeresen levizsgáznak és felavatják őket altisztként, akkor harckocsiparancsnokként vagy irányzóként fognak szolgálni Tatán.

A képzést az alapokkal, az elindulással és a megállással kezdték meg,

aztán jöttek csak a komplexebb feladatok. A képzés végére körülbelül 80 kilométert fognak levezetni az altisztjelöltek.

Büszkének érzem magam, merthogy ilyen nagy vasakat lehet vezetni… igazából leírni nem nagyon lehet, csak az tudja értékelni, aki már egyszer átesett a »tűzkeresztségen«, de felemelő érzés, azt garantálom

– nyilatkozta az egyik altisztjelölt.

Magyarországon egyébként már vannak modernebb harckocsik is a T–72-eseknél. A régebbi gyártmányú, 2A4HU típusú Leopard harckocsik – amelyeket kiképzésre használnak – is megérkeztek már, azokon viszont egyelőre még a leendő kiképzőtiszteket képzik. A tataiak szerint viszont azért érdemes megtanulni a T–72-es vezetését, mert aki azt tudja, annak egyszerűbb dolga lesz az új technikai eszközök irányításával is.