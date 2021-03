Most akkor meddig érvényesek a védettségi igazolványok?

Több cikkünkben foglalkoztunk már a védettségi igazolványok körüli anomáliákkal. Sorozatunk első részében arról írtunk, hogy egy elhunyt férfi nevére is kiállították a kártyát, valamint egy postai kézbesítő története alapján olyasvalakihez is érkezett igazolvány, aki nem esett át a fertőzésen, illetve oltást sem kapott. Mostani anyagunkban újabb eseteket mutatunk be.

Pontatlan érvényesség

Csenge édesanyja október 19-én került kórházba koronavírussal; ő október 24-én teszteltette magát, tesztje pedig pozitív lett.

Egy hete kaptuk meg mindketten a védettségi igazolványokat. Az enyém 2021. július 23-ig jó, anyukámé pedig 2021. április 27-ig.

Dorina tapasztalatai is hasonlók, férje 2020 szeptemberében esett át a víruson, és 2021. augusztus 8-ig érvényes kártyát kapott, pedig a rendelet szerint ilyen esetekben maximum hat hónap a hatályosság. Testvére és keresztszülei két nap eltéréssel produkáltak pozitív tesztet novemberben, közülük ketten május közepéig, míg egyikük július elejéig szóló igazolványhoz jutott.

Kristóf tesztje november 18-án lett pozitív, nagyjából tíz nappal később jelentette a háziorvosnak, hogy meggyógyult.

Érdekes módon a kártyámat valamiért szeptember 4-ig állították ki, ami körülbelül 9 hónapos védettséget jelent.

Szomszédja, aki néhány nappal utána fertőződött meg, június 6-ig érvényes igazolványt kapott, ami már közelebb van a hat hónapos védettséghez.

Az erre vonatkozó szabályok egyébként így szólnak:

ha megkaptam az oltást, nincs hatálya az igazolványnak;

ha teszt által bizonyítottan átestem a koronavírus-fertőzésen, a betegség végétől számítva fél év az érvényesség;

ha vélhetően átestem a fertőzésen, és ezt utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat alátámasztja, négy hónap az igazolvány hatálya.

Érthetetlen sorrend

Egy olyan rezidenstől is kaptunk levelet, aki az egészségügyi dolgozókat tekintve is korán, már január elején részesült az első dózisban, a másodikra hónap végéig kellett várnia.

A mai napig nem kaptam meg a védettségi igazolványomat, miközben már olyanok is megkapták, köztük kollégák és a szüleim is, akiket március elején oltottak be. Vajon mi alapján történik a postázás?

Hasonló kérdés fogalmazódott meg egy másik egészségügyi dolgozó olvasónkban is, aki már február elején túl volt mindkettő dózison, plasztikkártyája viszont továbbra sincs.

Egy postás az üggyel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmünket, hogy a kézbesítés mostanában „kicsit akadozik”, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is ugyanebben az időszakban küldi tömegesen a gépjárműadós leveleit, ez pedig „hihetetlen módon feltömöríti” a munkájukat.

A kézbesítési csúszásra vonatkozó kérdésünkkel megkerestük a Magyar Postát, és a következő választ kaptuk:

A Magyar Posta nincs csúszásban a kézbesítéseket illetően. Társaságunk az oltási igazolványokat március eleje óta kézbesíti. Az Országos Logisztikai Központba beérkező oltási igazolványt tartalmazó küldeményeket a nem elsőbbségi levelekre előírt feldolgozási rend szerint dolgozza fel, így a küldemények két munkanap alatt érkeznek a kézbesítő postákhoz, ahol a kézbesítés folyamatos.

Kérdésekkel fordultunk Budapest Főváros Kormányhivatalához is. Amint válaszokat kapunk, frissítjük cikkünket.

