Nem kell gondolkodnia, itt vannak az otthonmintatervek

Ha felcsapja a Nemzeti Mintaterv Katalógust, március 19-től 93 családi ház terve között böngészhet kedvére. Ez abban az esetben lehet hasznos, ha mondjuk a Covid miatt menekülne a városból, telekvásárlásban, házépítésben gondolkodik, de még nem találta ki, milyen formát öltsön új otthona. A katalógus egyértelműen a lakossági építkezési kedvet támogatja, miközben a cél a vidék épített környezetének javítása is lenne. Az épületek a látványtervet, a metszeteket, a részletes tervdokumentációt és a költségvetést egyaránt tartalmazzák. (A mintatervek itt böngészhetők.)

Miért jó ez az építkezőnek?

Egyfelől a tájegységi karaktereket is magában hordozó, interneten ingyenesen elérhető, családi házas tervadatbázis-csokor révén a családok olcsóbban és gyorsabban szerezhetnek be szakmailag elbírált, műszakilag ellenőrzött, helyszíni adaptálásra alkalmas, egyszerű bejelentésre előkészített tervdokumentációt. Üdvös azért is, mert egy ház megépítésének 1-1,5 százaléka teszi ki az építész költségét, ami nem csekély összeg. Építész bevonására persze még mintatervvel a zsebben is szükség van, hiszen a terveket a família képére, egyedi igényeire a telek sajátosságaira kell hangszerelni, emellett figyelni kell a helyi építési szabályzat előírásaira.

Aki élne a lehetőséggel, böngésszen a háztervek között, majd a tervadaptációt végző helyi építész kiválasztása miatt forduljon a Magyar Építész Kamara által vezetett online építész névjegyzékhez. Ebben akár település szerinti keresés alapján is megtalálhatók az aktív státusszal rendelkező helyi szakemberek.

A Nemzeti Mintaterv Katalógus építészeti ötletpályázatára beérkezett 273 megoldásból 93 darabot vett meg az állam. A tervek, amelyekből szemezgetni lehet, kétfélék: kockaházak átalakítása, illetve új épületek felhúzása. Keresni a mintatervek közül a család nagysága, a szobák száma, a telek lejtése, a tetőforma és a beépítés módja szerint lehet.

100 éve mintatervek között élünk

Mintatervotthonokban élni nem újdonság, Magyarországon ez több mint 100 éves hagyományra tekint vissza. A mintatervek célja mindig is az volt, hogy meghatározzák az adott település, tájegység arculatát. A mintatervek az elérhető legkorszerűbb építőanyagokat, építési technológiákat alkalmazták, és igyekeztek a kor térszervezéssel és esztétikával kapcsolatos elvárásait kielégíteni.

A mintatervekre jól ismert példa a Kádár-kocka. E háztípus a hatvanas évektől a nyolcvanas évek végéig határozta meg a falu utcaképét. Ez az épület a paraszti léttől való eltávolodás szimbóluma lett, a falvaknak városias hangulatot adott. A Kádár-kocka négyzetes alaprajzú, 100 négyzetméter körüli, sátortetős családi háztípus volt; a hatvanas évek elejétől a nyolcvanas évek végéig épültek Magyarországon, mintegy 800 000 ilyet számlálunk ma. Gyors terjedésének oka az egyenalaprajz, a könnyű engedélyeztetés és a költséghatékony megépítés volt.

A városban is van példa az egyentervekre: ezek pedig a panelek. Magyarországon a 4,3 milliós lakásállomány közel 20 százaléka iparosított technológiával épült. Az előre gyártott elemekből készült épülettömbök lakásait eleinte sikerként könyvelte el hazánk vezetése és lakossága, mert megoldották a lakáshiány nagy százalékának problémáját, ráadásul olyan komfortos módon, ami az akkori egyéb típusú építményeket csak részben jellemezte (vezetékes víz, szennyvíz, áram, gáz, fűtés). Minél nagyobb ütemben és nagyobb sűrűségben épültek azonban ezek a lakótelepek, annál nagyobb ellenszenvet váltottak ki, az elmúlt években mégis az ingatlanpiac nagy favoritjainak bizonyultak.

