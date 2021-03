Új életet kezdett a pornópápa

Hátat fordított múltjának, és gyökeresen megváltoztatta életét Kovács Kovi István, akit az egész ország az erotikus filmek világában elért eredményei miatt ismer. Amint azt a Blikknek elmondta, büszke a múltjára és a sikereire, de már nem térne vissza az úgynevezett felnőtt tartalmak világba.

Elmondta azt is, hogy már 7-8 éve nem forgat pornográf filmeket, és bár még most is sokan megkeresik, hogy rendezzen, ellenáll a kedves unszolásnak, mert életének azt a részét lezárta már.

Ezért tűntem el, mert ez a műfaj már nem része az életemnek. Természetesen még a vírus előtti időkben, ha rendeztek közönségtalálkozót, akkor oda azért elmentem, de most ilyenek sincsenek már

– részletezte, és elmondta azt is, hogy sikerült megszabadulnia 97 kilótól, hovatovább próbál segíteni olyan embereknek, akik szintén túlsúllyal küzdenek.

Amolyan életmód-tanácsadó lettem, de ezt a szót nem szeretem használni, hiszen ehhez nyilván végzettség kellene, én pedig csak a saját példámból kiindulva tudom segíteni a sorstársaimat. Nekem valahogy sokkal jobban megnyílnak az emberek, és jó érzés azzal szembesülni, hogy megbíznak bennem, én pedig reményt adhatok

– fogalmazott a volt felnőttfilmes, aki 207 kilósan döntött úgy, hogy az állapota nem tartható tovább. Igaz, már fogyott 97 kilót, de a lapnak azt is elmondta, hogy szeretne még tíz kilótól megszabadulni.