Egyre több fiatal kerül kórházba Szombathelyen

Egyre több fiatal kerül be a szombathelyi kórházba, és pillanatok alatt olyan állapotba juthatnak, hogy lélegeztetőgépre szorulnak – figyelmeztetett Nemény András, Szombathely polgármestere. Hozzátette: az orvosi rendszer nagyon túlterhelt, egyre több ember jut egy orvosra és egy nővérre. A háziorvosokhoz rengeteg hívás érkezik.

A polgármester elmondta, hogy a friss fertőzöttségi adatokról, illetve a helyi kórházban kezeltek pontos számáról nem tud beszámolni, mivel az adatok birtokában lévő kormánymegbízottal hiába próbálta felvenni a kapcsolatot, így saját tapasztalataiból és a háziorvosi beszámolókból értesült a helyzetről.

Nemény András azokról az oltóhelyekről is beszélt, amelyeket 15 napja jelentettek be, ám nem érkezett válasz, így a törvény értelmében jogszerűen megkezdhetné működését. Ennek ellenére ezt nem tudják megtenni, mert egy új kormányrendelet a háziorvosok munkája feletti irányítást is a kórházigazgatók hatáskörébe rendelte, így a döntés rajtuk áll. Rögzítette ugyanakkor, hogy a személyi és a tárgyi feltételek adottak, összesen 2,8 millió forintba került a három oltóhely kialakítása.

A három helyen létesített 14 oltópontot és a 130 főnyi segítő személyzetet felajánlották a kórháznak.