Hamarosan folytatódik a Római-part közösségi tervezése

A tervek szerint ez év során megkezdődik a közösségi tervezés újabb köre, amelyben lehetőség nyílik a Római-part fejlesztendő területeinek részleteit is megvizsgálni, és ezzel párhuzamosan elindul az árvízvédelmi lehetőségek beazonosítása, összehasonlítása is – derült ki a Főpolgármesteri Hivatal közleményéből. A Városháza emlékeztet arra, hogy a 2020 szeptemberében a part jövőjéről közzétett kérdőívet másfél hónap alatt közel 4500-an töltötték ki, és nyilatkoztak arról, hogy mit tartanak a terület legfőbb értékeinek, mi az, amin változtatnának, és ezeket szem előtt tartva hogyan képzelik a Római-part jövőjét.

Ezzel párhuzamosan a közlemény szerint a helyi érintettek csoportjait – a vendéglátósokat, a vízisportok szervezőit, a helyben lakókat, a terület fejlesztése kapcsán rengeteg önkéntes munkát vállaló civileket – online beszélgetések keretében szólította meg a Fővárosi Önkormányzat.

A különböző hátterű érintettektől, érdeklődőktől kapott információk alapján a Római-partot úgy kell fejleszteni, alakítani, hogy megőrizze fekvéséből és múltjából következő egyedi, sajátos karakterét, hangulatát, szellemiségét, amely a más fővárosi Duna-parti helyszínek között is egyedülállóvá teszi. Az idős fák, a zöldfelületekkel kísért kavicsos Duna-parti föveny a terület legfőbb vonzereje, és egyetértés van abban is, hogy a Római-part elsődlegesen a rekreáció, az üdülés és a szabadidősportok helyszíne. Fontos, hogy sokféle korú, érdeklődésű, anyagi helyzetű látogató számára tudjon kikapcsolódást, örömöt, elérhető szolgáltatásokat nyújtani, és a Római-part fejlődésében mindig középpontban álló evezős sportélet fejlesztésének fontosságával is a legtöbb megnyilatkozó egyetértett – derül ki a közleményből.

A napvilágra kerülő vitás helyzetek, konfliktusok esetén további egyeztetéseket, és közös gondolkodást tart szükségesnek a Városháza szerint annak érdekében, hogy mindenkinek megfelelő megoldást lehessen találni.

A főváros által megkezdett közös munka célja, hogy a Római-part 20, vagy akár 200 év múlva is Budapest sokak által szeretett és használt kikapcsolódási helyszíne legyen – hangsúlyozza a közlemény.

A tavaly ősszel megkezdett közösségi tervezési folyamat eredményeként elkészült jövőkép-dokumentum, valamint minden háttérinformáció megtalálható a főváros honlapján.