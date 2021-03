Kirakta bérleményéből az MNV a hajléktalanok kórházát

Egy különös döntésről írt Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán. A XIII. kerületi Szabolcs utcai épületben – melyet a Fővárosi Önkormányzat bérel – hajléktalan embereket ellátó kórházat működtet a Főváros: 50 férőhelyen krónikus belgyógyászatot, 23 férőhelyen ápolási osztályt, 18 férőhelyen pedig a 24 órás háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó lábadozót, de éjszakai szálláslehetőséget is biztosítanak itt a legkiszolgáltatottabbaknak.

– ezekkel a szavakkal jellemezte a főpolgármester, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő most egyoldalúan felmondta a bérleti szerződésüket. Szerinte azért mondták fel, hogy a kórház helyére „központi költségvetési szervet” költöztessenek. Az intézmény kialakítására még Tarlós István főpolgármestersége idején, 2012-ben került sor, ekkor mintegy 345 millió forintot költöttek rá. 235 millió forint beruházási forrásból, valamint 100 millió forint értékű közfoglalkoztatás hozzáadásával, összesen 3756 négyzetmétert újítottak fel. A berendezés költsége 10 millió forint volt.

Január óta a kormány három miniszterével is igyekeztünk megértetni a kialakult helyzet tarthatatlanságát, a héten a miniszterelnök figyelmét is felhívtam rá: a kormány ezzel rengeteg kiszolgáltatott ember ellátását sodorná veszélybe és újabb terheket rakna az így is az összeomlás szélén álló egészségügyi intézményekre.