A gyerekek iskolai visszaengedésének előfeltételei vannak. Ez esetben el kell fogadni a pedagógusok előrevételét az oltási rendben, ezért mindenki más megértését kérjük – mondta a kormányfő. Közölte, hogy nemcsak a pedagógusokat, de az egyéb iskolai dolgozókat is be kell oltani. 102 ezer iskolai dolgozó van már regisztrálva, 82 ezret még be kell oltani. Ebben nincsenek benne a szakiskolai dolgozók és a bölcsődékben tevékenykedők, az ő felmérésük még zajlik.

Ezért Orbán Viktor szerint reális esély van az április 19-i óvodai, iskolai nyitásra. Addig egyébként több mint 3 millió ember kaphat oltást. Tegnap 120 ezer embert oltottak be.

A kormányfő ismételten közölte, hogy a háziorvosi rendszer révén képesek minden regisztráltat beoltani, ha van elég vakcina.