Orbán Viktor az operatív törzzsel egyeztetett, jönnek a bejelentések

Ugyan a március 22-ig élő korlátozások meghosszabbítása kapcsán fokozott figyelem övezte a csütörtöki KormányInfót, azonban Gulyás Gergely kissé csalódást okozva közölte, újabb – például a boltnyitással kapcsolatos – intézkedéseket várhatóan a kormányfő tesz közzé a péntek reggeli Operatív Törzs ülését követően.

Ezért várhatóan csak ma, Orbán Viktor szokásos reggeli rádióinterjújából derül ki a friss napi járványadatokkal együtt, hogy lehet-e egyáltalán a nyitásról beszélni, vagy az egyre romló adatok, és a kórházi intenzíves kapacitások napokon belüli telítődése miatt inkább további szigorításokra kell-e számítani a közelgő húsvéti hosszú hétvégére tekintettel.

Előbbivel kapcsolatban egyelőre annyi derült ki csütörtökön, hogy a kabinet úgy számol, az eddig említett április 7-tel szemben legkorábban április 12-én, vagy 19-én térhetnek vissza az általános iskolába a gyerekek. Illetve előre veszik a gyakorlatilag munkabeszüntetéssel fenyegető pedagógusok oltását is – nyilván a továbbra is az eredeti rend szerint tervezett érettségikre tekintettel –, bár kétséges, hogy ehhez időben rendelkezésre áll-e majd a megfelelő mennyiségű vakcina, és kialakulhat-e bármilyen védettség a mintegy 196 ezer érintettben a jelenlegi oltási rendet és kapacitást is figyelembe véve. Tegnap azért sikerült a héten beérkezett és felszabadított vakcinák beadásának felpörgetésével elérni, hogy 1,7 millióan már hozzájutottak az első adag oltóanyaghoz, és valamekkora szintű védettséghez.

Ugyanis nemcsak az uniós engedélyt kapott védőoltások szállítása terén van gond, eddig a Szputnyikból sem érkezett határidőre a szerződésben ígért mennyiség. És ugyan a külügyminiszter bejelentése szerint két újabb vakcina beszerzéséről is heteken belül megállapodás születhet és indulhatnak a szállítások is, az indiai vakcina exportját épp tegnap állította le Delhi a szubkontinensnyi országban újra elszabaduló járvány megfékezése érdekében.

A többi, jelenleg hatályos intézkedés sorsa még kétséges. Ahogyan az is, hogy a kormány eleget tesz-e a Magyar Orvosi Kamara drámai hangvételű felhívásának, és újabb szigorításokat jelent be. Bár az sem kizárt, hogy a várható rokonlátogatások és nyaralóhelyek húsvéti rohamával kapcsolatos települési aggodalmak miatt ismét a tavaly alkalmazott recepthez nyúl a kabinet, és az önkormányzatokra bízza, egyéni, kreatív intézkedéssel próbálják elejét venni a most kevéssé kívánatos látogatórohamnak.

Az interjúban Orbán Viktor vélhetően szót ejt majd a csütörtöki uniós csúcson elhangzottakról is. A videokonferenciás egyeztetés egyik fő témája a vakcinaelosztás volt. Egyebek között az is kiderült, hogy március végéig mintegy 88 millió adag érkezhet a tagállamokba, amiből a tervek szerint 62 milliót adnak be. A gyártóktól származó előrejelzések szerint az engedélyezett vakcinákból a következő negyedévben mintegy 207,5 millió európai polgár teljes immunizálásához szükséges oltóanyag érkezik. Ebből 200 millió adagot a Pfizer-BionTech, 35 milliót a Moderna, 70 milliót az AstraZeneca szállít (igaz, utóbbinál 180 millió volt az ígéret), és várhatóan érkezik majd 55 millió adag az egydózisos Johnson and Johnssonból is.