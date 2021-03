Elzártak egy autista fiút az egri intézetben, mert nem tudták ellátni

Több alkalommal is hetekig tartottak rácsok mögött egy 16 éves, autizmussal élő fiatalembert a fogyatékokkal élőket gondozó egri otthonban. Az ügyről ombudsmani jelentés is készült, amely azt állapította meg, hogy az autista gyermekeket csak olyan intézményekben tudják elhelyezni, amelyek személyi és tárgyi feltételek hiányában alkalmatlanok az ellátásukra. Az ügyről a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet számolt be a blogján.

Az autista gyermek 2017 nyarán került a 150 férőhelyes egri intézetbe, amely főleg fogyatékkal élő felnőtteket lát el, de kiskorúakat is fogad, sokan csecsemő- vagy kisgyermekkoruktól egészen a halálukig itt élnek.

A jelzés a TASZ jogsegélyszolgálatán keresztül futott be a jogvédő szervezethez, amely ombudsmani vizsgálatot kezdeményezett. Az ombudsman előre be nem jelentett vizsgálatot folytatott le.

A TASZ beszámolója szerint az intézeti körülmények – túlzsúfoltság, szigorú napi rutin, a dolgozók túlterheltsége – felerősítik az autista fiatalemberben a szorongást és a frusztráció érzését. A jogvédő szervezet részletesen beszámolt arról, hogy az autizmus milyen tünetekekel jár, és hogy milyen speciális ellátásra lenne szükségük az autizmussal élőknek.

Az autizmusról szóló szakmai irányelv súlyos viselkedésproblémák esetén két-három főt ellátó szakembert javasol egy ellátottra, erőteljesen strukturált környezet kialakítása mellett – írja a TASZ. De sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre az egri intézetben az autisták ellátására. Az egri intézményben a 143 ellátottra 103 szakmai státusz jut, ennek 15 százaléka volt betöltetlen az ombudsman vizsgálatakor.

Az ombudsmani vizsgálat fényt derített rá, hogy a fiúval szemben fizikai korlátozásként rendszeresen alkalmaztak rácsos ágyat, vagy különítették el „rácsos ajtós szobába”. „Betegségspecifikus” megoldásként az intézet kialakított számára egy külön szobát, amiben az ombudsman látogatásakor mindössze egy matrac nélküli ágy volt. Az ombudsman kérdésére az intézetben elismerték, hogy agresszív kitöréseinek idején Bencét rácsos ágyba tették, de nem tudták megmutatni, milyenbe, azt állították, hogy már kiselejtezték.

A helyszíni bejáráskor az ombudsman munkatársai a lomok között láttak egy ketrechez hasonló szerkezetet, de arra a kérdésre, hogy mi célt szolgált, az a válasz érkezett, hogy „nem tudjuk, régen itt van, elszállításra vár”. Az ombudsmani jelentés szerint a ketrec így nem volt fellelhető, a helyszíni vizsgálat a „fiú ketrecszerű tárgyban való bezárását nem igazolta, azonban nem is zárta ki”.