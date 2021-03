Kitört a tömegverekedés, előkerült a fejsze, a kés, a bot és a kasza

Elfogta a rendőrség azt a négy személyt, aki egy endrőci családi ház udvarán esett egymásnak – közölte a rendőrség.

Tegnap kora délután tett rendőrségi bejelentést egy férfi arról, hogy Endrőcön, egy családi ház udvarán verekedés tört ki. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy egy 29 éves helyi nő megjelent az endrőci ház udvarán, majd az ott parkoló járművet meg akarta rongálni egy fejszével.

Az ott lakó 31 éves férfi elvette tőle a szerszámot, a nőt pedig a földre lökte. Ekkor a nő 46 éves férje is megjelent, szintén fejszével a kezében, és ő is a házigazdára támadt. A házigazda azonban bottal fejbe verte támadóját, a fejszét pedig elvette. A 46 éves férfi ezután késsel támadt, de ezt is elvette tőle a házigazda. A hívatlan vendég nem adta fel, kaszát ragadott, és azzal támadt a haragosára. Miután azzal sem járt sikerrel, az autót kezdte el ütni.

Ezzel egy időben a 29 éves nő összeverekedett a házigazda 23 éves élettársával, majd csatlakozott a férjéhez, és együtt rongálták az autót. A rendőrök a helyszínen elfogták mind a négy személyt, majd a 46 éves férfi kivételével – mivel őt kórházba kellett szállítani – előállították őket a kapitányságra.

A 31 éves férfi ellen súlyos testi sértés kísérlete, párja ellen garázdaság, míg a 29 éves nő ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság és rongálás miatt nyomoz a Szigetvári Rendőrkapitányság.