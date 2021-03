Elfújja a tavaszt a szél

Szombaton nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek, de a délkeleti, keleti tájakon akár több órára is kisüt a nap. Délutántól előbb a Dunántúl középső és déli részein, később a középső megyékben is több helyen számíthatunk záporokra, esőre, nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, illetve az Alföld nyugati tájain zivatar is kialakulhat.

A délután érkező hidegfront mentén a nap második felében az eső, zápor mellett néhol zivatar is kialakulhat. Erre nagyobb esély a Dunántúlon, illetve a Duna–Tisza-köze nyugati felében mutatkozik.

Területi átlagban mindössze néhány milliméter csapadék valószínű, csak záporokhoz kötődve, kis területen hullhat érdemi mennyiség. A délnyugati, déli, délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérik. Intenzív záporok környezetében is lehet szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűlhet le a levegő.