Este elsötétül a főváros

Idén is megrendezik a világ legnagyobb önkéntes akcióját, a Föld Órája kezdeményezést. Ilyenkor a csatlakozók egy órára leoltják a világítást, és kikapcsolják minden elektronikus berendezésüket.

A WWF Magyarország még március elején jelezte, hogy ebben az évben március 27-én este fél kilenckor indulhat a nagy leoltás, illetve kikapcsolás. Azt is kérték a csatlakozóktól, hogy regisztráljanak a foldoraja.hu internetes oldalon.

A Föld Órája eredetileg azzal a céllal indult 2007-ben Ausztráliából, hogy az éghajlatváltozásra és annak negatív hatásaira, a mérhetetlen pazarlásra, a természeti értékek gyorsuló ütemű pusztulására és a környezettudatos életmód fontosságára irányítsa a bolygó lakosságának a figyelmét.

2019-ben már több mint 180 ország vett részt a kezdeményezésben, és a járványhelyzettel terhelt 2020-as évben is megtartották.

Budapest is csatlakozott a Föld Órája akcióhoz, ezért ma este lekapcsoljuk a város díszkivilágítását

– jelentette be Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A díszkivilágítás este fél kilenctől fél tízig lesz lekapcsolva.

A főpolgármester szerint a klímaváltozás hatásai Budapesten is egyre fokozottabban jelentkeznek, vagyis folyamatosan növekszik a hőségnapok száma, gyakoribbak a károkat okozó viharok, a hirtelen lezúduló nagy esők.

Most a legfontosabb, hogy összefogjunk, és közösen legyőzzük a járványt, de ha egyszer ezen túl leszünk, a klímaváltozás veszélyei velünk maradnak. A ma problémái miatt nem feledkezhetünk meg a holnap kihívásairól sem. Hisz ne feledjétek: ha a bolygónkat védjük, egymást védjük!

– fogalmazott Karácsony Gergely a közösségi oldalán.

A járványhelyzet miatt idén a Föld Órája is más lesz, hiszen mindannyian otthon leszünk. Ebben a nehéz helyzetben is érdemes lehetőségként tekinteni erre az órára. Lehet, hogy fontosabb a fények lekapcsolása helyett most szombaton legalább egy órára lehalkítani a zajt magunk körül. Engedjük el a külső ingereket, legyen az internet, tévé vagy rádió, és adjunk egy órát magunknak és családunknak, hogy beszélgessünk