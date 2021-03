Tragikus csúcs: soha ennyien nem voltak még lélegeztetőgépen

Szombatra 10 167 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 253, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 752 főre emelkedett. Kórházban 11 779 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1512-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 393 999 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 211 028 főre emelkedett.

MÁR 1 870 631 FŐ A BEOLTOTTAK SZÁMA, EBBŐL 667 303 FŐ MÁR A MÁSODIK OLTÁSÁT IS MEGKAPTA.

Egy nappal ezelőtt 11 265 volt az új koronavírus-fertőzöttek száma, elhunyt 275, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban a pénteki adatok szerint 11 823 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 1480-an voltak lélegeztetőgépen.

Négy negyven év alatti beteg halt meg pénteken. A legfiatalabb áldozat egy 28 éves férfi volt, aki asztmában szenvedett.

A központi oldal tájékoztatása szerint eddig összesen 3 835 035 adag vakcina érkezett meg. Ezzel a mennyiséggel 2 042 427 ember beoltását tudják biztosítani. Magyarország összesen 31 014 000 adag oltóanyagot kötött le, ami 17 687 000 ember beoltására elegendő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter péntek délután bejelentette, hogy a kormány megvizsgálta az esetleges nyitás lehetőségét, és arra jutottak, hogy a járványadatok ismeretében addig nincs mód a korlátozások feloldására, amíg be nem oltanak legalább két és fél millió embert.

Ezt követően az alábbi lépésekben enyhülnek a járványügyi korlátozások:

A kijárási tilalom este nyolc óra helyett tíz órától kezdődik, és hajnali ötig tart majd.

Az üzletek hajnali öt órától fél tízig lehetnek nyitva.

Valamennyi bolt kinyithat, ugyanakkor az üzletekben biztosítani kell, hogy tíz négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhat bent.

Az iskolák április 19-én nyitnak meg a jelenlegi tervek szerint.

A tanárok oltása április 1-jén kezdődik, és a számítások szerint bő egy hét alatt megkaphatják a vakcinát a regisztrált pedagógusok.

A szolgáltatások terén a március 8. előtti szabályok lesznek újra érvényesek.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy a húsvéti hosszú hétvégén fogják beoltani azokat a tanárokat, akik március 24-ig regisztráltak. A pedagógusokat SMS-ben értesítik. Az intézkedés mintegy 82 ezer bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai pedagógust érint.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában is beszélt a tanárok beoltásáról, és a boltok nyitvatartását is érintette. A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte már szabad nyarunk lesz az oltási programnak köszönhetően.

(Borítókép: Koronavírus elleni oltásra érkezik egy páciens Török Péter bicskei háziorvos Kossuth téri rendelőjébe 2021. március 26-án – MTI/Vasvári Tamás)