A tavasz és a nyár azért különösen nehéz időszak az autó fényezett felületei szempontjából, mert ilyenkor nemcsak madárból van egyre több – hiszen itt a párzás ideje és a vándormadarak is visszatérnek –, hanem a felmelegedő levegőtől lágyabbá válik a fényezés, és az intenzív napsütés után este, amikor lehűlnek a fémlemezek, még erőteljesebben odaragadnak a szennyeződések, köztük a madárpiszok is.

Ezért célszerű mielőbb megszabadulni az ilyen nyomoktól, mert olyan foltot hagyhatnak, amit később már csak különleges felületkezeléssel lehet helyrehozni.

Az ürülék ráadásul homokot is tartalmaz, és ha száraz ronggyal igyekeznek eltávolítani, a homok apró szemcséi felkarcolják a kocsi fényezését. Nem jó ötlet tehát a guanót az autón hagyni, célszerű minél hamarabb lemosni, már csak azért is, mert beszáradt állapotban nehezebb eltüntetni. Megelőzésként pedig érdemes évente egyszer-kétszer levaxolni a karosszériát, hogy a festékréteg hatékonyabban ellenállhasson a madarak által okozott kellemetlenségeknek.





És még egy fontos figyelmeztetés: mivel a madárürülék baktériumokat, fertőzést hordozó élősködőket, gombákat tartalmazhat, takarításkor ajánlatos védőkesztyűt viselni.

Piszok nagy szerencse

Szép számmal akadnak olyanok is, akik a madárpiszkot megtiszteltetésnek, szerencsének tekintik. Különösen a szláv népek körében elterjedt vélekedés ez, de a Távol-keleten is pozitív várakozás kapcsolódik az efféle eseményhez. Koreában és Japánban ugyanis régen szépítőszert, kozmetikumot állítottak elő egyes madarak, például a fülemüle ürülékéből. De vallásos gyökerei is lehetnek az ilyen hiedelemnek, ugyanis a mitológiai istenek gyakran madarakként jelentek meg az emberek előtt, ezért megtiszteltetésnek, szerencsésnek számíthatott olyan kiválasztottnak lenni, aki érintkezhet az isteni anyaggal.