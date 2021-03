Menő ma a fiatalok körében önkéntesnek lenni

2021 az Önkéntesség Magyarországi Éve, idén azokra a fontos feladatokat ellátó önkéntesekre és civil szerveződésekre irányul a figyelem, akik mindenféle ellenszolgáltatás nélkül teszik a dolgukat az élet legkülönbözőbb területein. F. Tóth András, az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) ügyvezető igazgatója szerint már sokan megtapasztalták, milyen az önkénteskedés, de még mindig nem vált általános, mindennapi tevékenységgé, nem épült be úgy az életünkbe, mint egy rendszeres szabadidős elfoglaltság, pedig ez lenne a cél.

Míg néhány évtizeddel ezelőtt kötelező jelleggel kellett végezni ilyen tevékenységet, addig ma már rájöttek az emberek, hogy ez nem jelent áldozatot.

Sőt, ma már önkénteskedni menő dolog - tette hozzá. Egy 2018-ban készült tanulmány szerint a felnőtt magyar lakosság 30 százaléka végez önkéntes tevékenységet. A fiatalok és az idősebb korosztály csoportjában ez az arány még felfutó tendenciát mutat. Legszívesebben a szociális és a kulturális szektorban, valamint az állat- és a környezetvédelem terén vállalnak munkát az önkéntes segítők.

az önkéntesség városi tevékenység, mert egy kis faluban az emberek spontán segítenek egymásnak,

de meglátása szerint a kisebb településeken is elkezdett növekedni az önkéntesek aránya. Mivel a segítségnyújtás valamilyen hiányt fed le, fontos, hogy ezek a hiányok is természetesen pótlódjanak és épülhessenek a közösségek.

Az ÖKA ügyvezető igazgatója kiemelte, az önkéntesek rendkívül fontos kiegészítő tevékenységet látnak el a mindennapokban, amellyel a normális időszakok olajozottabban, szervezettebben működnek.

Vannak szaktudást igénylő feladatok is, F. Tóth András ezek között említette azokat a pszichológusokat, akik saját szabadidejükben, ellentételezés nélkül nyújtanak segítséget az arra rászorulóknak.

„Az élet sok területét átalakította a járvány, olyan tevékenységek is a digitális térbe költöztek, amelyekről korábban ezt el sem lehetett volna képzelni – magyarázta –. Ez történt az önkéntes munkával is: mivel néhány nyári hónapot leszámítva szinte ellehetetlenült ez az ágazat, kénytelenek voltunk új utakat keresni. Kiderült, hogy egy kis szervezéssel, találékonysággal számtalan olyan feladat is megoldható online, amely évekkel ezelőtt kivitelezhetetlennek tűnt."

Idén az önkéntesség további népszerűsítése mellett Az A cél, hogy a programok minőségéről is kezdődjön szakmai párbeszéd -

számolt be az idei tervekről az ügyvezető igazgató. Négy tematikus Önkéntesség Hete is jön hamarosan és az OME oldalán számos hasznos információ mellett, év végéig, minden héten bemutatnak majd egy olyan önkéntest, akinek a munkája példaértékű.

(Borítókép: A Mészáros Csoport önkéntesei élelmiszercsomagokat állítanak össze a Búzakalász 66 Felcsút Kft. göböljárási telephelyén 2020. december 12-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)