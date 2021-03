Postaládába dobják az új kormánypárti bulvárlapot több ellenzéki vezetésű városban

City7 néven indított új sajtóterméket a kormánypárti lapok nagy részét tömörítő Mediaworks. A Magyar Narancs úgy tudja, a Mediaworks Zrt. azokra a nagyvárosokra koncentrál, ahol a Fidesz veszített a 2019. évi önkormányzati választáson.

Olvasói információk szerint Szekszárdon, Pécsett és Miskolcon már csütörtökön megjelentek a City7 néven futó bulvárlap első példányai, a hét második felében Szombathelyen is. Azt azonban már korábban is tudni lehetett, hogy a felsorolt négy város mellett Tatabányán, Hódmezővásárhelyen, Szegeden, Salgótarjánban, Egerben és Nagykanizsán is bekerül a postaládákba több százezer példányban. A Magyar Narancs szerint Józsefvárosban egy fővárosi változat is elindul.

Nem kizárólag ellenzéki vezetésű városokról van szó. Szekszárdon például a városvezetés kormánypárti, és állítólag annyira elégedett a City7-tel, hogy az eddig 30 éven át hetente megjelenő önkormányzati lapot ezentúl csak havi szinten adják ki.

A lapcsalád központi szerkesztőségét Pósa Árpád vezeti.

Úgy tudni, a hetente megjelenő bulvárlap tartalma három elhatárolható részre lesz osztva. Egyharmadát az ellenzéket vagy a nem fideszes városvezetést kritizáló és Fidesz-barát helyi hírek teszik majd ki, harmadát a Mediaworks budapesti központjában írt bulvárhírek, harmadát pedig hirdetések.