Kórházba került Süli János

Kórházba került koronavírus-fertőzése miatt Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter.

A miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy karanténba került, ahogyan azt is, hogy kórházban ápolják a fertőzés miatt. Mint írja, lassan kezdi jobban érezni magát, és az orvosok is bizakodóak az állapotával kapcsolatban.

Ha minden jól alakul, már a következő héten elhagyhatom a kórházat. Azt gondolom, nem lehetek elég hálás a szekszárdi Balassa János Kórház Covid-osztályán dolgozóknak, akik mindennap emberfeletti munkát végeznek

– írja.