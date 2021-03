Oltják a paksi atomerőmű dolgozóit, 330-an már megkapták a vakcinát

A paksi atomerőmű több száz dolgozója megkapta a koronavírus elleni oltást. A cég kommunikációs igazgatója azt mondta a paksi tévének, hogy múlt hét szerdától vasárnap estig összesen 330-an oltakoztak. Ők a szuperkritikus munkakörbe tartozó dolgozók.

Kovács Antal hozzátette, az atomerőmű dolgozóinak oltása a héten tovább folytatódik, három nap alatt további 630 munkatárs kapja meg a védettséget. Beszámolt arról is, hogy arra is ügyeltek, hogy az se okozzon problémát, ha a dolgozóknál bármilyen mellékhatás jelentkezik, úgy voltak beosztva, hogy másnap ne kelljen dolgozniuk.

A paksi atomerőműben egyébként a koronavírus-járvány miatt „pandémiás terv” készült, minden munkatárs csak a legfontosabb óvintézkedések betartásával léphet be a létesítménybe. Ezek az intézkedések a jövőben továbbra is fennmaradnak, és csak akkor fognak enyhíteni, ha ez országosan is megtörténik – nyilatkozta Kovács Antal.