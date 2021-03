Szlávik János: Nagyon sok oltás kell még a nyájimmunitáshoz

A szabadban jobban meg tudjuk őrizni az egészségünket, mint zárt térben, de továbbra sem szabad maszk nélkül, hatalmas tömegekben mozogni, hiszen a járvány felszálló ágban van − mondta Szlávik János a Kossuth rádió reggeli adásában arra reagálva, hogy a hétvégén zsúfoltságig megtelt a város, legtöbben pedig maszkot sem viseltek.

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hozzátette, minden körülmények között be kell tartani a járványügyi korlátozásokat, viseljünk továbbra is maszkot, és folyamatosan használjuk a fertőtlenítőt. Ez a húsvétra is vonatkozik, hiszen az, hogy be vagyunk oltva, nem jelenti azt, hogy nem kaphatjuk el a betegséget.

A százszázalékos védettség azt jelenti az oltásoknál, hogy nem lesz súlyos betegség, és nem kerülünk kórházba

− mondta a szakember, aki mindenkit kér arra, hogy még bírja ki egy kicsit, hiszen a következő hónapokban már fellélegezhetünk.

Magyarország szerencsés, hogy ennyi oltóanyagfajta van az országban, hiszen ez azt jelenti, hogy hamarabb elérhetjük az átoltottságot, habár az még messze van. Szerinte 50-60 százalékos átoltottság kell a lazításokhoz, ez azt jelenti, hogy ahhoz,

hogy kialakuljon a nyájimmunitás, még nagyon sok oltást kell beadni.

Az oltás segít legyőzni a járványt, a világon ma már több mint 100 millió dózist adtak be − tette hozzá Szlávik János.

Nagyon helyes, hogy a tanárokat előrevették, de ehhez ők is kellenek, kérniük kell az oltást

− mondta az infektológus, aki emlékeztetett: sok gyerek hordozza a vírust úgy, hogy nem is tud róla. A kormány döntése nagy előrelépés, hogy visszatérjen az oktatás a régi kerékvágásba.

A főorvos szerint a kismamák esete a legjobb példa arra, hogy mennyire gyorsan változik a vírus, hiszen a járvány kezdetén azt gondolták, hogy nem veszélyes a kismamákra a vírus. Később azonban világossá vált, hogy az anyáknál súlyos megbetegedést okozhat a vírus. Most már Magyarországon is elérhető a védőoltás a kismamák számára, ez a terhesség második és harmadik harmadában alkalmazható − tette hozzá.

Kiemelte, hogy a koronavírus variánsai alapvető tulajdonságukban megegyeznek, és a jelenlegi oltások hatásosak a mutánsok ellen, a kérdés inkább az, hogy milyen szinten. Ahogy telik az idő, a védőoltásokon is változtatni kell. Elképzelhető, hogy később egy új, mutánsok elleni oltást is be kell majd adni, de ez már csak egy apróság a mostani helyzethez képest − mondta Szlávik János.

(Borítókép: Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnöki Kabinetirodában, Budapesten 2020. március 4-én. Fotó: Kovács Attila/ MTI)