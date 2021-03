A bűnözési szokások is változtak a járvány idején

2019. 03. 31. és 2019. 12. 31. között 131 200 volt a rendőri eljárásban kezdeményezett büntetőeljárások száma – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság által az Index kérdésére küldött statisztikából. 2020 azonos időszakában, tehát már a koronavírus-járvány idején, ez a szám 120 600-ra csökkent.

A táblázatban azt is láthatjuk, hogy egyes ügyek száma pontosan hogyan alakult, ezek közül kiemelünk néhányat:

A garázdaság miatt kezdeményezett büntetőeljárások száma 7612-ről 6839-re csökkent.

Járművezetés ittas állapotban 10 267-ről 9133-ra,

közúti baleset okozása 2675-ről 1995-re,

testi sértés 7560-ról 6955-re,

a lopások száma, ez egyébként a legnagyobb tétel a 222 különböző bűncselekménytípust felvonultató statisztikában, 39 135-ről 33 640-re csökkent.

Vannak azonban olyanok is, amelyek emelkedést mutatnak, ilyen például

az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, itt 1755-ről ment fel az eljárások száma 2113-ra.

Az információs rendszer vagy adat megsértése 553-ról 765-re,

a csalásoké 8649-ről 9882-re,

a rémhírterjesztéseké háromról 74-re emelkedett.

Az adatok leválogatásának időpontja az volt, amikor kiderült maga a bűncselekmény, vagyis a hatóságok tudomására jutott.

A járványügyi intézkedések betartásának ellenőrzése új feladatokat is adott a rendőrségnek. A Kékfény március eleji riportja szerint, az akkori állás alapján 2,2 millió alkalommal történt helyszíni vagy elektronikus karantén-ellenőrzés, közel 90 ezer esetben intézkedtek kijárási tilalom vagy korlátozás, és 17 ezernél is többször a maszkviselés szabályainak megsértése miatt, de ezek mellett vannak egyéb teendőik is, ilyen például a vendéglátóhelyekre vonatkozó korlátozások betartásának ellenőrzése.

(Borítókép: Fokozott közúti ellenőrzés Berettyóújfaluban 2021. március 9-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)