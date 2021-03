PDSZ: A kormány nem bírja a kritikát

Reagált a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) egyik választmányi tagja arra, hogy Gulyás Gergely a hétvégén azt írta Facebook-oldalán, hogy a PDSZ kezd úgy működni, mint egy ellenzéki párt. Ravasz Ágnes erre azt mondta az ATV Start című műsorban, hogy a PDSZ egy érdekvédelmi szervezet, amelynek az a célja, hogy az oktatás jól működjön. Hozzátette: ők mindig felajánlják a kormánynak a segítséget, de az nem kér belőlük, szerinte ez okozza a feszültséget, valamint az, hogy a kormány nem bírja a kritikát.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter posztjában arról ír, hogy a PDSZ minden követelésének eleget tett a kormány, a többi között például annak is, hogy soron kívül oltsák be a tanárokat. A politikus sérelmezte, hogy a PDSZ ezek után is „csak szidalmazza a kormányt” és a tanárokat a nyitás ellen hangolja.

Ravasz Ágnes azonban azt mondta, már január 3-án írtak levelet, amelyben kérték, hogy a tanárok soron kívül kapják meg a vakcinát. Aztán mindig azt a választ kapták a kormánytól, hogy a tanárok várjanak, majd akkor oltják őket, ha életkoruknak megfelelően sorra kerülnek.

Ugyanakkor a PDSZ aggályosnak tartja, hogy kőbe lett vésve az, hogy április 19-én nyitnak az iskolák. Ravasz Ágnes egy márciusi felmérésükre hivatkozva elmondta, hogy a tanárok 84 százaléka akarja beoltatni magát, bár a regisztrációban nem szerepel, kinek mi a foglalkozása.

Az intézmények regisztrálták az alkalmazottaikat, amire egyébként már novemberben felkérték őket. A magán és intézményi regisztrációt kell összefésülni, így derül ki, pedagógusként ki jogosult az oltásra, Ravasz Ágnes azonban sérelmezi, hogy az intézmények átfertőzöttségéről nem kapnak adatokat.