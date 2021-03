Szlávik János: Semmiféleképpen nem lehet enyhíteni most

Amíg ilyen rosszak a napi számok, semmiféleképpen nem lehet enyhíteni, az ország átoltottsága pedig messze nem engedi meg azt, hogy nyissunk – erről beszélt a Hír TV-ben Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfőn. Szlávik János azt is mondta, hogy a járványt csak 2-3 millió beoltott ember befolyásolja.

A nyájimmunitás 6-7 millió embernél lesz, ettől viszont nagyon messze vagyunk – emlékeztetett a főorvos, aki szerint nem szabad még hátradőlnünk, mert ilyen jól állunk Európában az oltottság terén, főleg húsvét előtt. A közelgő ünnepről elmondta, akkor is be kell szigorúan tartani a szabályokat.

Aki be van oltva, az nem lesz súlyos beteg, de megfertőződhet és át is adhatja a vírust – szögezte le, hozzátéve, hogy akkor biztonságban, ha a lakosság 60 százaléka megkapja a vakcinát. A szakember beszélt arról is, hogy a legnagyobb biztonságban az van, aki átesik a koronavírus-fertőzésen és 3 hónap múlva kap egy oltást, mert neki lesz a legnagyobb antitestszint a szervezetében.