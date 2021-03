A motorosok 90 százaléka a mentősöknek adta a pénzt

Mivel a pandémia miatt kevesebb balesetet okoztak, a Groupama Biztosító több mint 700 millió forintot ajánlott fel mintegy 250 ezer, egyedi kötelező gépjármű biztosítással rendelkező ügyfele számára, akik dönthettek róla, hogy a havi díjuknak megfelelő összeg visszautalását kérik a számlájukra, vagy beszámítását a biztosítási díjukba, de fel is ajánlhatták a pénzt jótékony célra – a biztosítótársaság kikötése alapján – az Országos Mentőszolgálatnak.

Indoklásuk szerint a kedvezményezett kiválasztásával szerették volna kifejezni „hálájukat és erkölcsi elismerésüket” a mentőszolgálat munkatársai számára.

Az üzletem.hu szerint az emberek segítőkészek voltak, hiszen

a 700 millió forint nagyobb része, 380 millió forint ment a mentőknek.

Az érintett ügyfelek 12 százaléka a következő biztosítási díjába kérte az összeget beszámítani

32 százalékuk esetében pedig a biztosítótársaság a számlájukra utalta az egyhavi díjnak megfelelő összeget.

„Ez az összefogás a munkánk elismerését testesíti meg, és hozzájárul ahhoz, hogy ebben az embert próbáló időszakban hivatásunkat továbbra is töretlen elkötelezettséggel gyakoroljuk” – reagált a felajánlása dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója.

A biztosítótársaság úgy összegzett, hogy a motorosok voltak nagyon adakozóak, ugyanis több mint 90 százalékuk a mentőknek adományozta a nekik járó összeget, de a teherautósoknál is magas, 74 százalék ez az arány. „Talán a legérdekesebb adat, hogy a piros színű autók tulajdonosai is messze átlag felett jótékonykodtak, 70 százalékuk adakozott a mentők javára” – tették hozzá. Jó hír továbbá az is, hogy a friss jogsisok is nagyon fontosnak érezték, hogy segítsék az OMSZ munkáját.

Arról már az Index írt, hogy a mentősök a mentális és fizikai teljesítőképességük határán vannak.