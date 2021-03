Orbán Viktor megbukott, mennie kell – levelet írt a Fidesz egyik alapítója

Áder János köztársasági elnöknek írt levélben bírálja Orbán Viktor miniszterelnököt a Fidesz egyik alapítója a párt 33. születésnapján. Kardos József azt firtatja, 1988-ban ki gondolta volna, hogy egyszer csak egyvalaki (értsd: Orbán Viktor) kisajátítja előbb a pártot, azután pedig az egész országot, a korrupció pedig a mindennapi boldogulásunk kulcsa lesz.

Soha annyit még nem loptak el az adófizetők pénzéből, mint amennyit az ő uralkodása alatt

– állítja az egykori erdőmérnök-hallgató, aki szerint Mészáros Lőrinc és a többi oligarcha meggazdagodása közröhej tárgya lenne, ha nem lenne szomorú, hogy mennyi minden fejlődhetett volna ezekből az ezermilliárdokból az elmúlt években.

Kardos József szerint „teljesen hülyének néznek mindenkit”, orwelli képzeletet felülmúló hazugsággyárat építettek fel, amelyben

a közszolgálati tévék és rádiók meg az országos és megyei lapok, online felületek megszállásával gyakorlatilag gombnyomásra tudják hazug üzeneteiket nap mint nap az emberek agymosására használni.

A Fidesz-alapító szerint sikerült lerombolni a teljes államigazgatást is, inkompetens személyek kerültek vezető pozícióba, Kásler Miklós humánerőforrás-miniszter és az országos tiszti főorvos is alkalmatlan a koronavírus-járvány elleni védekezés irányítására, a futball pedig annyira előrébb való volt, hogy a korlátozásokat is a budapesti Szuperkupa-döntőtől, illetve attól tették függővé, hogy az NB I-es meccset még nézők előtt rendezzék meg.

Kardos József emlékeztet, hogy a Fidesz a párt alapítását bőkezűen támogató Soros György és Iványi Gábor ellen fordult, aztán személyesen Áder Jánoshoz szólt:

Hol vagy te egyáltalán, amikor égbekiáltó igazságtalanságok és gonosz törvények születnek sorban? Hallgatásoddal te is bűnrészes vagy abban az őrültségben, amit ma Magyarországnak hívnak

– jelenti ki. Végkövetkeztetése az, hogy Orbán Viktor „óriási károkat okoz” minden egyes nappal, amivel még hatalomban marad, ezért mennie kell,

megbukott erkölcsileg és intellektuálisan egyaránt, és a hatalomhoz való görcsös ragaszkodásával mindannyiunknak árt.

A soproni Kardos József véletlenül volt ott a Bibó Kollégiumban a Fidesz alapításánál, az évfolyamtársát, Gyöngyössy Pétert kísérte el, aki már aktív volt ellenzéki körökben, de nem ismerte Pestet, és nem akart egyedül menni a találkozóra. Kardos itt ismerte meg a szintén soproni Szájer Józsefet, akinek az 1990-es választáson a kampányfőnöke lett. A kilencvenes évek elején a Fidesz soproni elnöke volt, mindeközben Szájer személyi titkáraként dolgozott. Szájer 1994-ben már csak listáról jutott be a parlamentbe, amit Kardos személyes kudarcként élt meg, és elhagyta Magyarországot. Ezután egy luxushajón dolgozott Florida és a Bahamák között. Külföldön találkozott újra véletlenül Szájerrel, és 1995–1998 között újra a személyi titkára lett. Az 1998-as választásoknál besokallt a politikától, és onnan kezdve – egy megszakítással – a Sziget programigazgatójaként tevékenykedett. Ma már elhatárolódik a Fidesztől, szerinte a demokráciának nem lehetnek olyan alternatívái, mint az Orbán Viktor-féle illiberális demokrácia – írtuk meg a 37 Fidesz-alapítóról szóló 2018-as portrénkban.

