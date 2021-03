Gyakran keresnek meg minket kórházakban dolgozó kollégák, hogy helyezzük el azokat a hajléktalan embereket, akik már nem szorulnak aktív kórházi ellátásra, az »otthoni lábadozás« lehetősége viszont nem adott a számukra. Az érintettek egészségi állapota gyakran súlyosabb, mint amit a szociális intézmények kezelni képesek – esetükben jellemzően krónikus belgyógyászati vagy ápolási osztályi ellátás volna indokolt, ami viszont sokszor nem, vagy nem kellő ideig hozzáférhető a számukra

– így ír 19 hajléktalanellátó szervezet azt követően, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által üzemeltetett Szabolcs utcai hajléktalankórház bérleti szerződését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyoldalúan felmondta. Ahogy arról a Magyar Nemzet nyomán az Index is beszámolt: az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI) helyezhetik el a Szabolcs utcában. Az indoklás szerint a kormány azt szeretné, ha az intézet a legmodernebb, XXI. századi körülmények között végezhetné feladatait. Ennek részeként megújulnak az intézmény biztonsági laborjai is.



Karácsony Gergely főpolgármester közlése szerint a Fővárosi Önkormányzat május 1-jéig biztos nem adja át a Szabolcs utcai hajléktalankórházat. Eszelős, embertelen politikának minősítette a város vezetője FB-bejegyzésében ezt a tervet. Utalt arra is, hogy január óta három miniszterrel is igyekezett megértetni a kialakult helyzet tarthatatlanságát, sőt, a miniszterelnök figyelmét is felhívta arra, hogy

rengeteg kiszolgáltatott ember ellátását sodorná veszélybe, és újabb terheket rakna az így is az összeomlás szélén álló egészségügyi intézményekre.

Válaszában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő azt írta, hogy a Fővárosi Önkormányzat kilenc hónapja tudja, hogy a bérleti jogviszony meg fog szűnni, mivel a döntést már 2020 júniusában postázták a városvezetésnek. Mint írták, a fővárosnak az értesítéstől számítva mintegy kilenc hónap állt rendelkezésére, hogy az ingatlanban folytatott egészségügyi szolgáltatás ellátását más módon szervezze meg.



Amennyiben a szerződésbontás alapján a Fővárosnak ki kellene ürítenie a hajléktalankórházat, az azt jelenti, hogy Budapest vezetésének

egy hónap alatt kéne helyet találnia csaknem 100 kórházi ellátásra szoruló hajléktalan embernek,

hiszen ötven férőhelyen krónikus belgyógyászatot, 23 férőhelyen ápolási osztályt, 18 férőhelyen pedig a 24 órás háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó lábadozót és éjszakai szálláslehetőséget is biztosítanak itt a legkiszolgáltatottabbaknak.

Ahogy a 19 szervezet nyílt levelében is szerepel, ezeknek az embereknek csak

a Szabolcs utcai ellátás jelenti az egyetlen esélyt, hogy az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő egészségügyi ellátáshoz jussanak. A »lábadozó« típusú férőhelyek száma szintén jelentősen alulmúlja a felmerülő igényeket. A Szabolcs utca kulcsszerepet játszik mind a kórházakból kikerülő, mind a közterületekről beszállított idős, beteg, ápolást-gondozást, egészségügyi odafigyelést igénylő hajléktalan emberek ellátásában.

A nyílt levél aláírói szerint – egyebek mellett az Alfa Karitatív Egyesület, a Baptista Szeretetszolgálat – Utcafront, a Diótörés Alapítvány, a Golgota Keresztény Gyülekezet Hajlék Misszió, a Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület, a Léthatáron Alapítvány, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, a Menedékház Alapítvány, a Menhely Alapítvány, az Oltalom Karitatív Egyesület – a krónikus belgyógyászati és ápolási osztályok, valamint a „lábadozó” típusú férőhelyek és az átmeneti szállás megszűnése

súlyos, megoldhatatlan kihívás elé állítaná a fővárosi fekvőbeteg- és hajléktalanellátást: járvány idején tovább növelné a fekvőbeteg-ellátás terhelését, és növelné a közterületen, fedél nélkül éjszakázó emberek számát.

A nyílt levél aláírói arra kérik a kormányt, hogy

vagy tegye lehetővé a Szabolcs utcai ellátás további működését annak jelenlegi helyszínén, vagy – az ellátás folyamatossága mellett – biztosítsa a BMSZKI számára egy másik, az ellátásra alkalmas ingatlan használatának a lehetőségét.

(Borítókép:Az otthontalanokat segítő Menhely Alapítvány munkatársai hajléktalan férfinak segítenek a egy fővárosi villamosmegállónál 2018. február 25-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)