Elérte a kétmilliót a beoltottak száma

Ünnepélyes videót osztott meg Facebook-oldalán az Üzbegisztánban tárgyaló miniszterelnök, aki bár ezúttal is eléggé szűkszavú volt, nagy dolgot közölt a magyar emberekkel.

„2 000 000 honfitársunk beoltva. Még egy lépés előre” – fogalmazott bejegyzésében Orbán Viktor.

A hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal szerint 14:44 perckor már 2 000 998 beoltott volt Magyarországon. Az ügy előzménye, hogy a hétfői koronavírusos fertőzési adatokat kedden még 12 óra után sem hozták nyilvánosságra.

Az adatközlés még soha nem késett ennyit, még hétvégén is korábban szokták nyilvánosságra hozni a számokat. Ehhez valamennyi köze lehet annak is, hogy Orbán Viktor hétfőn közölte egy Facebook-videóban, hogy akár még aznap is elérheti a beoltottak száma a kétmilliót.