Müller Cecília: Magyarország oltónemzet

A világ négy sarkába elmegyünk vakcinákért, hogy minél több védett ember legyen Magyarországon – jelentette ki az országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Müller Cecília ezt arra reagálva mondta, hogy 2 millió magyar ember megkapta legalább az első oltását. Magyarország oltónemzet – fogalmazott.

Eddig több mint négymillió tesztmintát vettek már le – ismertette az országos tiszti főorvos, és kiemelte azt is, hogy folyamatosan érkeznek a különböző vakcinaszállítmányok. Hétfőn 81 ezer adag Moderna-vakcina érkezett, amelyet a háziorvosok kapnak, kedden repülővel hoztak 168 ezer Pfizer-vakcinát, amelynek nagy részét a tanárok oltására használják fel. Ma éjjel 250 ezer adag orosz Szputnyik V vakcina fog érkezni.

Még mindig nagy a mozgás a nagyvárosokban – hívta fel a figyelmet Müller Cecília, mindenkit kérve, hogy tartsa be a védelmi intézkedéseket az ünnepek alatt is. Továbbra is a maszkviselés az egyik legfontosabb védelmi intézkedés – fűzte hozzá.

Van reménységünk arra, hogy megállítsuk a harmadik hullámnak a felfelé ívelő szakaszát

– fogalmazott az országos tiszti főorvos.

Zajlik a kismamák oltása is. Azokat a várandósokat, akik szeretnék beoltatni magukat, Müller Cecília arra kérte, hogy regisztráljanak, utána pedig a háziorvosukkal konzultáljanak. Őket Moderna-vakcinával fogják beoltani.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. március 30-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)