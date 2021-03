Nem kaphatnak védőoltást a tököli börtön elítéltjei

A tököli országos büntetés-végrehajtási intézetben nem jutnak hozzá az elítéltek a koronavírus elleni védőoltáshoz. Erről jutott ki információ a fegyintézet falai közül.

Bár sokan gondolják úgy, hogy a fogvatartottak elzárásuk során tűrjék méltósággal a rájuk mért büntetést, a vakcina megvonása nem tartozik a bv.-intézetek eszköztárába. Úgy értesültünk, hogy családtagjaik már több fogvatartottat is beregisztráltak háziorvosuknál az oltásra, közülük már többen meg is kapták idős koruk vagy krónikus betegségük miatt az oltási időpontjaikat. Úgy gondolták ugyanis az úgynevezett enyhe végrehajtási szakaszban (evsz) lévő elítéltek, hogy mivel rájuk a lehető legenyhébb szabályozás vonatkozik, például a szigorú szabályok betartásával el is hagyhatják az intézményt, családjaik meglátogatása után orvosukat is felkereshetik. Beoltásukra mégsem kerülhetett sor.

A névtelenséget kérő forrásunk azt mondta, a bv.-szervezet az elítéltek azon kérdésére, hogy miért nem kaphatják meg az életüket védő vakcinát, azt a válasz adta,

a büntetésük végrehajtása alatt nem él az önrendelkezési joguk. Ezt az indoklást később visszavonva úgy módosították, hogy azért nincs joguk se a regisztrációhoz, se a védőoltás kéréséhez, mert ők fogvatartottak.

Érdeklődésünkre a Társaság a Szabadságjogokért azt közölte, hogy az oltás, mint betegségmegelőzés, egészségügyi ellátásnak minősül. A fogvatartottak egészségügyi ellátáshoz való joga nem szünetel (az önrendelkezéshez való joguk sem). Ráadásul a regisztráció nem minősül közügy intézésének, így ettől sem lehetnek eltiltva.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága lapunknak azt tájékoztatást adta, hogy a tököli rabkórházban kezelt fogvatartottak között – a speciális Covid-részlegen kívül, ahol a bv.-intézetekből átszállított, igazoltan fertőzött fogvatartottak kezelése történik – nincsen koronavírus-fertőzött személy. Jelenleg a Covid-részlegen 98 fő igazoltan fertőzött fogvatartottat látnak el. A koronavírus miatt március hónapban egy fogvatartotti haláleset sem történt a tököli intézményben.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mekkora a tököli országos büntetés-végrehajtási intézetben a fogvatartottak átoltottsági aránya? Hány adag vakcina érkezett a tököli rabkórházba, továbbá hogy hol és kik végzik a fogvatartottak beoltását?

A fenti üggyel összefüggő kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ, így az cáfolat nélkül maradt. Annyit ugyan elmondtak, hogy a fogvatartottak oltására a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott Oltási Terv ütemezése szerint kerül sor. E kiszivárgott terv az egészségügyben, illetve a szociális ellátásban dolgozók után közvetlenül a 60 éven felülieket nevezi meg legkockázatosabb közösségként, ezért is lett volna jó tisztázni, hogy őket ki, mikor és hol oltotta be.

A fogvatartottak egészségügyi ellátására alapvetően az egészségügyi és a társadalombiztosítási jogszabályok irányadók, ezért ugyanúgy jogosultak a koronavírus elleni védőoltásra, mint bármilyen más magyar állampolgár – válaszolta megkeresésünkre Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője. Ugyanakkor

a fogvatartottak egészségi állapotának megfelelő gyógyító-megelőző ellátást elsősorban a büntetés-végrehajtási szervezet biztosítja, és a fogvatartottak ezt az ellátást kötelesek igénybe venni.

Ha a fogvatartottak megfelelő egészségügyi ellátása a büntetés-végrehajtási szervezet keretein belül nem lehetséges, akkor a szervezet gondoskodik arról, hogy ők más egészségügyi intézményben részesüljenek a megfelelő és kötelező ellátásban.

Hozzátette, abban az esetben, ha egy fogvatartottnak akarata ellenére nem teszi lehetővé az intézet, hogy a fogva tartása alatt védőoltást kaphasson, panasszal fordulhat az illetékes büntetés-végrehajtási ügyészhez. Arra vonatkozóan, hogy a fogvatartottak közül hányan kaptak védőoltást, azt hol és kik adták be, továbbá hányan rendelkeznek oltási igazolással, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya adhat tájékoztatást.

Nem adott.