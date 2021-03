György István: Kicentizett a vakcinagazdálkodás

Kétmillió beoltott ember van Magyarországon, ez azt jelenti, hogy a magyarok csaknem 20 százaléka már megkapta a vakcinát – jelentette be György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Annyi vakcina azonban még mindig nincs az országban, hogy rövid idő alatt beoltsanak mindenkit, aki kérte – jelentette ki az államtitkár. A regisztráltak száma még mindig napról napra nő, eddig 3,7 millióan regisztráltak az oltásra.

A héten újabb kampányszerű oltás lesz – közölte György István. Erre azokat az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi dolgozókat várják, akik már március 24-ig érvényesen regisztráltak, ők akár már ma SMS-ben kaphatnak behívót az oltásra.

Az oltás várható időpontja április 1–3., helyszíne pedig mindenki számára a regisztrációkor megadott lakcímhez rendelt kórházi oltópont.

A három nap alatt összesen 101 kórházban, 426 oltóponton várják a pedagógusokat reggel 7 órától este 19 óráig.

A regisztráltakat a kedden érkezett Pfizer-vakcinával oltják be. Kérik a behívottakat, hogy az oltópontra pontosan érkezzenek, és hat tehetik, vigyék magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a koronavirus.gov.hu oldalról lehet letölteni.

Kicentizett a vakcinagazdálkodás, nem tudunk előhúzni a kalapból nem létező vakcinákat

– fogalmazott az államtitkár.

Ha valaki nem tud megjelenni a helyszínen, vagy az elmúlt három hónapban koronavírus-fertőzése volt, akkor sincs baj, egy későbbi időpontban kapja meg az oltást.

A pedagógusok második körös oltását a húsvét utáni hétre tervezik. Akkor a bölcsődei dolgozókat és a szakképzésben dolgozókat is oltani fogják. A második körös oltásokra április nyolcadika és tizedike között kerül kerülhet sor, az oltás helyszíne szintén a lakcímhez tartozó kórházi oltópont lesz.

Naponta 4-5 mobil honvédségi oltóbuszt is munkarendbe állítottak, ezek kisebb településeken oltanak, és mobil rendelőként is működnek, eddig Nógrád megyében oltottak, de más régiókba is mennek majd – zárta mondandóját György István államtikár.

(Borítókép: György István az operatív törzs tájékoztatóján 2021. március 30-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)