Bringával a munkába: kell a maszk ilyenkor is?

A legnépszerűbb budapesti kerékpáros útvonalak növekvő kihasználtságát bárki nyomon követheti egy nyilvános számláló segítségével, aki pedig maga is rendszeresen jár munkába ezeken az utakon, a forgalom évszakos növekedése mellett azt is tapasztalhatja, hogy nem minden biciklis hord maszkot. Ami balesetmegelőzési szempontból végül is érthető, hiszen maszkot viselve átláthatatlanul bepárásodhat a védőszemüveg, amit viszont célszerű hordani, mert megakadályozza, hogy rovarok és por kerüljön a kerékpározó szemébe.

Akkor tehát kell vagy nem kell maszkot viselnie annak, aki Budapesten bringázva kel útra? Az Index megkérdezte a Magyar Kerékpárosklub szóvivőjét, mi a civil szervezet álláspontja erről a kérdésről.

Halász Áron válaszként felemlegette az érvényben lévő általános szabályozást, amely szerint a maszk viselése lakott területen belül valamennyi utcán és közterületen kötelező, miközben másoktól lehetőség szerint másfél méteres védőtávolságot kell tartani, illetve a szabadban lehet maszk nélkül sportolni, amennyiben tartható a másfél méter.

Vagyis – magyarázza a szóvivő – ha valaki szabadidejében bringázik egyet, akkor nem kell maszkot hordania, ha viszont leugrik egy vekni kenyérért a közeli boltba, akkor elvileg igen.

Csakhogy az a kérdés, hogy mi van akkor, ha valaki messzebbre megy, például dolgozni? Ha számonkérik, mondhatja-e, hogy persze, persze, munkába igyekszik, de útközben valójában sportol, hiszen testmozgást végez, szaporábban veszi a levegőt.

Hol húzzuk meg ennek a határát? Vagy bízzuk ezt az emberek józan belátására? Szerintem utóbbi

– vélekedik Halász Áron, hozzátéve, hogy a március 8. előtti szabályok egyszerűbbé tették a kérdés eldöntését, mert az akkori szabályozásban az szerepelt, hogy járművezetés közben sem kell maszkot viselni. Márpedig a kerékpározás járművezetés is.



Nem utolsó sorban fontos érvként említi a Magyar Kerékpárosklub szóvivője, hogy biciklivel igazán könnyedén lehet másfél méternyi távolságot tartani másoktól, sőt, az emberek eleve így kerékpároznak.