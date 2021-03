Elismerte az erdőkertesi háziorvos, hogy tévedett

Az 168.hu Keljfeljancsi című műsorában Pásztor László, Erdőkertes polgármestere elmondta: dr. Kiss Csaba, a község háziorvosa – aki korábban megtagadta az oltási kampányban való részvételt – elismerte, hogy tévedett.

A városvezető szerint múlt hét pénteken Kiss Csaba is megkezdte beoltani pácienseit a koronavírus elleni vakcinával, és azt is elismerte, hogy tévedett korábban, amikor megtagadta az oltási kampányban való részvételt.

Pásztor László hozzátette: véleménye szerint a probléma megoldásában az emberek igénye, az önkormányzat segítőkészsége és a Kiss Csabával ápolt jó kapcsolata is szerepet játszott. A polgármester eközben tagadta azt, hogy az önkormányzat korábban megfenyegette volna a háziorvost.

A városvezető azt is részletezte, hogy a háziorvos rendelőjében az ÁNTSZ is járt, és úgy ítélték meg, hogy a helyszínen megfelelőek a körülmények ahhoz, hogy ott is oltsanak.

Az egymillió forintos bírságról – amelyet a háziorvossal szemben korábban kilátásba helyeztek – Pásztor László azt mondta, hogy nem tud semmit, és csak annyi biztos, hogy még nem kapta meg a pénzbüntetést az orvos.