Erdő Péter: a hiányérzet megmutatja, hogy szükségünk van egymásra

A hitre mindig szükség van, de ilyenkor jobban érezzük, mert, ha az ember teljesen el van zárva, ha már nem is remél semmi jót a jövőtől, akkor könnyen elkeseredik és könnyen azt mondja, hogy minden értelmetlen – mondta Erdő Péter bíboros prímás az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az esztergom-budapesti érsek szerint a járványhelyzetben az is a húsvét üzenete, hogy minden veszteség, minden gyász és minden korlátozás ellenére van újrakezdés, és hogy Isten szerető atyaként kíséri az emberiség életét, mindig tartogat jövőt a számunkra. Ahogyan az is: a hiányérzet pozitív hozadék, mert ráirányítja a figyelmünket, hogy szükségünk van egymásra.

Ha a jövőtől nem várunk semmi jót, akkor a jelennek sincs értelme. Viszont mi azt mondjuk, hogy az emberi halállal nincs mindennek vége, hogy a mi jövőnk annál messzebbre nyúlik. Ettől kezdve pedig még az is értelmet kap, ami egyébként hiábavalónak és fölöslegesnek tűnne

– mondta Erdő Péter, akit arról is kérdeztek, hogy a katolikus egyház tudja-e hasznosítani történelmi tapasztalatát a világjárványban.

Nagyon fontos gondolatmenetet kaptunk örökségül, és amikor óvatossági szabályokat vezetünk be, akkor emögött van egyfajta teológiai reflexió is. Például a betegellátást úgy szabályozzuk, hogy covidos betegek közé ne mehessen be akármelyik pap a szentségekkel, és utána ne mehessen át más betegekhez, ők viszont csak ezekhez a betegekhez menjenek és mindannyiszor a vezető kórházlelkésznek az engedélyével, az orvosi előírások megtartásával. Tehát van ennek egy rendszere, amit ilyenkor újra életbe kell léptetni

– ismertette Erdő Péter. Hozzáfűzte, idén mintha kicsit jobban fel volnának készülve a papok a járvány miatti nyomásra. Hogy többek lettünk-e lélekben vagy kevesebben a járvány miatt, Erdő Péter úgy vélekedett: a fáradtság biztos, hogy nem hordoz nagy értékeket, viszont az is igaz, hogy tanultunk.

Az információk zűrzavarában élünk, és mivel személyesen nem nagyon találkozunk, ezeknek jobban ki vagyunk szolgáltatva. Lassan kezdünk mindezzel kapcsolatban egy kicsit kritikusok lenni, ami nem baj. A személyes mérlegelésnek és a személyes tapasztalatnak is kezdünk egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Tanulási folyamat ez, de én remélem, hogy ezt a leckét most már megtanuljuk és áttérhetünk egy másik tantárgyra

– mondta az esztergom-budapesti érsek, aki szerint a bolygóhoz való viszonyunkat is megváltoztatja a pandémia. Szerinte például nagyon sok utazást, kongresszust helyettesíteni lehet egy videokonferenciával. Mint mondta, csak a téli szezonban legalább tíz olyan nemzetközi kongresszus volt, amit videokonferenciával helyettesítettek. Ha az összes résztvevőnek a repülőútját figyelembe veszi, meg azt, hogy mennyi kerozint fogyaszt egy repülőgép, akkor kiderül, hogy nem is olyan nagy baj, ha néha online tartunk ilyen találkozókat – vélekedett.

Mindent azért nem lehet online pótolni, ezért Erdő Péter bizakodik, hogy a tavasz vége, a nyár eleje már mindenképpen jóval szabadabb légkörben telhet. Hozzátette, hogy abban is nagyon reménykednek, hogy szeptember elején, amikor az Eucharisztikus Világkongresszust tervezik, számosan is összejöhetnek, akár a szabadban, akár esetleg nagyobb termekben is. A múlt évről egyszer már elhalasztott, most szeptemberre tervezett világkongresszust már tovább halasztani nem lehet, a kérdés csak az, hogy milyen módon tartják meg.

Egy kicsit úgy vagyunk, mint az olimpiával. Ha lehet, akkor az egész világról várjuk a vendégeket. Ha nem jöhetnek az egész világról, jöjjenek, ahonnan szabad. Ha nem jöhetnek messziről, jöjjenek közelről. Többféle forgatókönyvet készítettünk elő, és abban bízunk, hogy így vagy úgy, de mindenképpen megtartjuk az eucharisztikus kongresszust

– mondta Erdő Péter. Hozzátette: megvan az összes helyszín, le van egyeztetve a biztonsági vonatkozásaival együtt. A szeptember 5-i nyitó szentmisét nem a Puskás Ferenc stadionban, hanem a Hősök terén tartanák, éppúgy, mint a záró misét. Mint Erdő Péter elmondta, ez bizonyos mértékig költségkímélő megoldás is, mert egyszer kell fölépíteni azt az oltárt, amely a pápai szertartások követelményeinek is megfelel. A pápai szertartásról is beszélt, amely mint mondta, nem nagyon más, mint minden más katolikus szertartás, de azért van egy-két nüansz, például az, hogy hátulról is fedve legyen.

Biztonsági követelmények ezek. Egy szép, ünnepélyes liturgia nagyon hasonló, akár a Szentatya végzi, akár más, viszont biztonsági követelmények vannak

– magyarázta. A közönségszervezés, a regisztráció megindult tavaly tavasszal, amikor le kellett vele állni, már körülbelül hatvanezer emberre számítottak. Az új regisztráció megnyitásával még várnak, mert még nem lehet tudni, milyen kampánnyal tudják felvezetni az eseményt – mondta Erdő Péter.