Varga Judit: Az Aranybulla bizonyíték a magyar jogállamiságra

Az Európa Tanács (ET) májusban kezdődő féléves magyar elnöksége legfontosabb alapelve az ET tevékenységét meghatározó, emberi jogokkal, a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatos párbeszéd fenntartása mellett a nemzetek kulturális, jogi és történelmi hagyományainak tiszteletben tartása – nyilatkozta telefonon az MTI-nek Varga Judit igazságügyi miniszter Strasbourgból.

Varga Judit az Európa Tanács vezető tisztségviselőivel folytatott megbeszéléseit követően elmondta, az ET magyar soros elnöksége programjában a felsorolt prioritások mellett a nemzeti kisebbségek védelme, a családvédelem, a vallások közötti párbeszéd előmozdítása, a mesterséges intelligencia okozta kihívásokra adható válaszok, illetve a kiberbűnözés kezelése, valamint a környezetvédelem kérdései szerepelnek.

Tájékoztatása szerint felszólalt az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ülésén, ahol Magyarországnak az ET értékei melletti elkötelezettségét hangsúlyozta, kiemelve a nemzeti jogi hagyományok és a történelmi gyökerek tiszteletben tartásának fontosságát. Egyebek mellett bemutatta az üldözött keresztény közösségek megsegítésére létrehozott Hungary Helps programot, amellyel kapcsolatban beszédében kiemelte: Magyarországon alkotmányos szinten védett érték a keresztény gyökerek, illetve Európa kereszténységen alapuló kultúrája.

Az ülésen hangsúlyozta: Magyarország kiáll a jogállamiság és az Európa Tanács által is képviselt értékek mellett, ahogyan azt az Aranybulla másolatának az ET épületében való elhelyezése is igazolja. Az Aranybulla bizonyíték arra, hogy Magyarország számára az államiság és a jogállamiság több száz évvel ezelőtt kezdődött. És bizonyíték arra, hogy Magyarország évszázadok óta elkötelezett részese és formálója az európai jogfejlődésnek – fejtette ki.

A magyar kormány álláspontját hangoztatva az ülésen elmondta azt is, hogy teljes elfogultságról árulkodik, mellőzi a tényeket, és a valóságtól elrugaszkodott Dunja Mijatović kedden megjelent memoranduma, amelyben az Európa Tanács emberi jogi biztosa az újságírói és a médiaszabadság helyreállítására szólított fel Magyarországon.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) elnökével folytatott megbeszélés alkalmával áttekintették a Magyarország által tett erőfeszítéseket a bíróság ügyterhének csökkentésére.

Az EJEB előtti eljárásokat tekintve a magyar ügyek száma nem kiemelkedő, ami azt mutatja, hogy hatékony a magyar igazságszolgáltatás

– fogalmazott. Kiemelte: Magyarország fontosnak tartja, hogy csökkenjen az EJEB előtt folyamatban lévő ügyek száma. Lényegesnek tekinti, hogy a bíróság eljárásai az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt jogokkal kapcsolatos tényekre korlátozódjanak, és mindenféle befolyástól mentesek legyenek. Hozzátette, hogy Magyarország végrehajtja az EJEB ítéleteit.