Luxusnyaralásból hazatért bűnbandát kapcsolt le a NAV

Nemzetközi akcióban, több mint 300 pénzügyi nyomozó és járőr részvételével, valamint az EUROPOL támogatásával számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy Közép-Dunántúlról irányított bűnszervezetet.

A NAV szerint a fiktív számlázásra szakosodott bűnbanda

több mint 3 milliárd forintnyi kárt okozhatott a költségvetésnek.

A nyomozást Magyarországon és Horvátországban végezték, és összesen több mint száz helyszínen kerestek bizonyítékokat. A gyanú szerint a bűnszervezet tagjai jellemzően reklámtevékenységről állított ki számlákat állítottak ki partnereiknek, akik havi rendszerességgel utaltak a nem létező szolgáltatások után.

A szervezet fejét végül a MERKUR nevű bevetési egység fogta el otthonában,

két társát pedig egzotikus luxusnyaralásukról hazatérve a NAV nyomozói várták, valamint vették őrizetbe már a repülőtéren.

A hálózat irányítóihoz köthető ingatlanokban engedély nélkül tartott éles lőfegyvert és lőszereket is találtak, a bűnszervezet egyik tagjánál pedig kábítószergyanús anyag is volt. A nyomozók a szervezet tagjainak banki széfjeiből nagy mennyiségű készpénzt is lefoglaltak, továbbá bankszámlákat, követeléseket és ingatlanokat vettek zár alá

összesen csaknem másfél milliárd forint értékben.

A NAV munkatársai 35 főt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 9 személyt őrizetbe vettek, az ő letartóztatásukat a Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte. A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet vezetőit – ha bűnösségük bebizonyosodik – akár 20 év börtönbüntetésre is ítélhetik.