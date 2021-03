Megújul a Hévízi-tó környéke

Csütörtökön, a munkaterület átadásával megkezdődik a Hévízi-tó körüli sétány és park mintegy 634 millió forintból megvalósuló felújítása – közölte szerdai sajtótájékoztatóján a város polgármestere.

Papp Gábor kifejtette: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (Ginop) pályázatán a Festeticsek örökségét őrző települések közösen nyertek 1256 millió forintot a főúri család történelmi és szellemi értékeinek megóvására. Hévíz ezáltal a pályázat keretében 4 millió forintot fordíthat a tófürdő főbejárata előtti park és a Schulhof sétány felújítására.

A természetvédelmi területen az állat- és növényvilág megóvása mellett tervezték meg a munkálatokat, amelyek csütörtökön kezdődnek meg a munkaterület átadásával, a befejezési határidő pedig jövő év áprilisa lesz. Megmaradnak a jellegzetes platánfák, mindössze 63 nem őshonos cserjét vagy fát távolítanak el, ugyanakkor közel 13 ezer új növényt, illetve további egynyári virágokat telepítenek – sorolta a polgármester.

A tóra nagyobb belátást adó átalakítás része egy zenepavilon és egy szakrális bemutatóhely megépítése, a szökőkút, a pergolák, az öntözőrendszer és a csapadékvíz-elvezetés felújítása. Közel 11 ezer négyzetméteren frissítik fel a gyepterületet, csaknem 6,6 ezer négyzetméteren díszburkolatot építenek, illetve 95 új kandelábert állítanak fel – tette még hozzá.

Mándó Zsuzsanna, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház főigazgatója arról beszélt, hogy a kórház területén most induló felújítások azért is fontosak, mert ez emblematikus helye Hévíznek. Arra is emlékeztetett, hogy a városnak és az egészségügyi intézménynek közös érdeke, hogy minél többen gyógyulhassanak, töltődhessenek fel a Festeticsek jóvoltából több mint 220 éves gyógyászati múlttal rendelkező városban.