Nyári forgalomra számítanak húsvétkor a Balatonnál

A négynapos húsvéti hétvégén nagy vendégforgalomra számítanak a Balatonnál, az önkormányzatok többsége a rendőrség és a helyi polgárőrség közreműködését kéri a járványügyi rendelkezések betartatásához – mondta az MTI-nek az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség elnöke. Lombár Gábor elmondta: a Balatonnál már eddig is nagyobb volt a vendégforgalom a megszokott tavaszihoz képest, húsvétkor pedig a nyári forgalomhoz hasonlóra számítanak.

Nagy szeretettel várunk mindenkit, hiszen természetes, hogy aki csak teheti, az ország egyik legszebb részén szeretné tölteni a húsvétot, de kérjük, vegyék figyelembe, hogy a térségben is sok a fertőzött, a helyi egészségügyi ellátórendszer nagyon leterhelt, és a boltok, részben kinyitó büfék, lángososok sincsenek ilyenkor még felkészülve ekkora forgalomra

– fogalmazott. A szövetség elnöke kérte az üdülőrégióba látogatókat, hogy saját maguk és a térség lakossága érdekében is szigorúan tartsák be a járványügyi előírásokat, hiszen a pandémia legkritikusabb napjait éljük. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hétvégén a gyógyszertárak ügyeleti rendszerben működnek a régióban, így nem lesz minden településen elérhető patika.

Sok helyen zajlik a strandok felújítása, így a tópart érintett részei munkaterületnek számítanak, ahol nem javasolt tartózkodni, és az illemhelyek sincsenek nyitva

– mondta Lombár Gábor. Beszélt arról is, hogy a nyitva levő vagy hétvégére kinyitó vendéglátóegységekben is csak elvitelre rendelhető étel, amelyet nem szabad közterületen elfogyasztani.

Hat balatoni település, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Nemesgulács és Szigliget közös közleményt adott ki, ebben a polgármesterek együttesen kérték fel a helyi polgárőrséget, hogy segítsék a hatóság munkáját, ellenőrizzék a településeiken a járványügyi szabályok betartását. Figyelmeztettek, hogy

a maszkviselés lakott területen valamennyi utcán, közterületen kötelező a Balatonnál is.

A másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani.

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben van este nyolc óra és reggel öt óra között.

A március 15-i hosszú hétvégén is felhívták a figyelmet a Balatonnál, hogy a vendégek tartsák be a szigorú szabályokat. A rendőrök fokozott ellenőrzést tartottak, és aki maszk nélkül közlekedett, vagy közterületen fogyasztott ételt vagy italt, büntetésre számíthatott. Így akár egy fagylalt elfogyasztása legfeljebb 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal járhatott.

Lombár Gábor akkor arra figyelmeztetett, hogy a hatalmas tömeg miatt kiürülhetnek a boltok, és gondok adódhatnak az ellátásban. Hangsúlyozta, hogy ha süt a nap, nem jelenti azt, hogy el lehet felejteni mindent − célzott ezzel arra, hogy a vírus továbbra is fertőz, és oda kell figyelni a szabályok betartására.

Hétvégén indul a 175. balatoni hajózási szezon, de a hagyományos ünnepség idén elmarad. A települések közötti hajójáratok és sétahajók azonban a hosszú hétvége alatt is járni fognak. Az utazás ideje alatt is szigorúan figyelnek a járványügyi korlátozások betartására. A hajók korlátozott számban szállítják az utasokat.

Az áprilisi hétvégéken napi négy alkalommal közlekednek menetrendi hajók a Siófok–Balatonfüred–Tihany és a Fonyód–Badacsony útvonalakon. Sétahajók a húsvéti hétvégétől Siófok, Balatonfüred, Badacsony és Keszthely kikötőiből indulnak. Májustól további kikötők és járatok kapcsolódnak be a hajózási menetrendbe a hét valamennyi napján, programhajók a nyári főszezonban indulnak majd.

A komp a kijárási tilalomhoz igazodva továbbra is Szántód felől 6.40 és 18.40 között, Tihany felől reggel hét és este hét óra között közlekedik 40 percenként. A járatokat szükség esetén sűrítik.

A Balatoni Hajózási (Bahart) Zrt. a járványügyi helyzethez alkalmazkodva megszabta az utazási feltételeket, amelyek visszavonásig maradnak érvényben:

A hajók zárt és nyitott utastereiben, valamint a kikötők területén is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

Az egymástól számított másfél méteres távolságot a kikötőben, a pénztáraknál és a hajók fedélzetén is be kell tartani – az egy háztartásban élők kivételével.

A hajókon szállítható utasok száma a távolságtartási előírások betarthatósága érdekében korlátozott.

A járatokon büfészolgáltatás egyelőre nincs.

A főidényre megújul a társaság honlapja, amely mobileszközökön is kezelhető lesz. Továbbra is kapható többféle, kedvezményt biztosító Bahart-kártya.