Egyre fiatalabbak kerülnek kórházba, folyamatosan nyílnak a Covid-osztályok a magyar kórházakban

Folyamatosan nő a Covid-osztállyá alakított kórházi részlegek száma – mondta a 24.hu-nak egy Covid-osztályra átvezényelt, névtelenséget kérő fül-orr-gégész. Az orvos a munkaidejének már 90 százalékát tölti a Covid-osztályon , ahol azokat a fertőzötteket kezeli, akik még nincsenek lélegeztetőgépen, de már mesterségesen kell oxigénhez jutniuk. Akinek lélegeztetőgépre van szüksége, azt az intenzív osztályra küldik, ahol nem feltétlenül tudják átvenni az adott beteget, ha az alapbetegségei következtében rosszabbak a kilátásai mint más betegeknek. Ez azért van így, mert nincs elég hely minden betegnek az intenzíven.

Azt is elmondta, hogy őszhöz képest most fiatalabbak a kórházba kerülő fertőzöttek, jelenleg többségében 40-60 év közöttiek szorulnak kórházi ellátásra. Az ő kórházának a felét már Covid–osztállyá alakították, így a többi szakterület csak az ellátás 50 százalékát teszi ki. Ezekre az osztályokra is rendkívüli terhelés hárul.

Az átvezényelt orvos tapasztalatai alapján a betegek mos hálásabbak, mint a korábbi hullámok idején, ugyanakkor az egészségügyben vezetői szinten az inasozó Orbán Viktoréhoz hasonló a rezidens orvosokhoz való hozzáállás. Az orvos szerint inkább ápolókból van hiány mint orvosokból.