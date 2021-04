Gyurcsány Ferenc is megkapta az oltást

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke megkapta a koronavírus elleni oltást. Közösségi oldalán ezt írta:

Ne kerteljünk: ment, mint a karikacsapás. Pfizer-vakcinát kaptam. Aztán majd pár hét múlva jön a következő.

A pártelnök szerint mindenki nagyon kedves és segítőkész volt az oltóponton.

Ahogy kérték, a megadott idő előtt öt perccel érkeztem az oltópontra. Orvostanhallgatók sokasága segít mindenkinek, azonnal kézen fognak, és visznek elintézni az adminisztrációt. Végtelenül udvariasak voltak. Aztán talán két perc múlva már jön az oltás. Az egész nem volt tíz perc

− írt élményeiről az egykori miniszterelnök, aki szerint az egészségügyi dolgozók nélkül nem működne így az ország, mint most. A politikus továbbra is kér mindenkit, hogy regisztráljon és oltassa be magát.

Gyurcsány Ferenc szerdán tudta meg, hogy még húsvét előtt megkaphatja a koronavírus elleni oltást. A listán 31. helyen volt, ezt még Brüsszelben tudta meg, hiszen „kint ragadt”. Aztán épp hazatért, és leszállt a gépről, amikor megkapta az üzenetet, hogy csütörtökön sorra kerül.