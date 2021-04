Húsvétkor is oltanak, ma újabb vakcinaszállítmány érkezik

Húsvétkor sem áll le az oltási program – mondta Galgóczi Ágnes az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője ismertette, hogy csütörtökre 9288 új fertőzöttet regisztráltak és meghalt 258 beteg. Kórházban 12 062 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1512-en vannak lélegeztetőgépen.

Galgóczi Ágnes elmondta, a koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora 45,7 év.

A 40-49 éves korosztályba tartozott az új esetek 23 százaléka.

Az 50-59 éves korosztályba az új esetek 17 százaléka.

A 30-39 éves korosztályba tartozott az új esetek 15 százaléka.

Az új fertőzöttek 17 százaléka budapesti.

Az új fertőzöttek 15 százaléka Pest megyei.

Zala megyében csak 1,57 százalékos az új fertőzöttek aránya.

Galgóczi Ágnes kiemelte, hogy az oltás folyamatosan zajlik, a beoltottak száma 2 065 948 fő, közülük 787 207 fő már a második oltását is megkapta.

Továbbra is az idősek oltása az elsődleges, húsvétkor sem áll le az oltási program, minden vakcinával oltanak. A kórházakban a Pfizer- és a Szputnyik vakcinákat alkalmazzák, míg a háziorvosok a Sinpharm-, AstraZeneca- és Moderna-vakcinákkal oltanak. A Moderna-vakcinából ma újabb szállítmány érkezett, ezzel az oltóanyaggal a kismamákat is olthatják a háziorvosok. További Moderna- és AstraZeneca-vakcinákat ezekben az órákban szállítanak a kormányhivatalokhoz, majd onnan a háziorvosokhoz. Ma kapunk 218 400 AstraZeneca-oltóanyagot is, amely vasárnapra kerül a háziorvosokhoz. Több mint négyszáz helyen oltanak a hosszú hétvégén

– ismertette Galgóczi Ágnes. A járványügyi osztályvezető mindenkit arra kért: húsvétkor is tartsuk be a szabályokat, és mindenki szűk családi körben ünnepeljen, ott is betartva a járványügyi előírásokat.