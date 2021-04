Juhász Árpád a földrengésekről: Afrika nyomul

Az én dolgom, hogy a feliratokat figyeljem, hogy megjelenik-e a siketek és nagyothallók számára − mesélte munkájáról Juhász Árpád a Tv2 szerda reggeli műsorában. A 85 éves geológus a koronavírus miatt meghozott intézkedésekhez fegyelmezetten áll, és betartja őket.

Elmondása szerint a napját „puritán reggelivel” kezdi, egy kis müzli és joghurt mellé egy szelet kenyeret szokott fogyasztani friss zöldségekkel. Ezen kívül a munkája mellett boltba jár vagy elmegy postára, mint bármelyik hétköznapi ember.

A geológus azt is elárulta, hogy hetente kétszer gyógytornázik, hiszen a bezártság alatt nem sok más lehetőség van. Ezen kívül minden hétvégén elmegy kirándulni a barátaival és családjával. Túrázás közben 4-6 kilométert szoktak megtenni, de előfordult már, hogy tíz kilométert is gyalogoltak. A kirándulásokon sok olyan helyet megismert, amelyek csendesek és intimek.

A geológus a szerdai soproni földrengésről is beszélt. Emlékeztetett: Magyarországon a legnagyobb földrengés, ami károkat okozott, az 5,1-es erősségű volt. Ha a szerdai földrengést vesszük figyelembe, akkor el kell mondanunk, hogy az őszi zágrábi földmozgás ezerszer nagyobb volt, mint ez.

A kiváltó ok, hogy Afrika nyomul, és a mélyben eltöri a kőzeteket

− mondta Juhász Árpád, aki hozzátette, hogy most körülbelül 8-10 kilométeres mélységben mozdulhattak meg a kőzetek. Ez elért most Magyarországra is, és bár az itteni mérések szerint 4,2-es erősségű volt a rengés, a legpontosabb adatokat az Amerikai Geológiai Szolgálat tudja adni − emelte ki a geológus.