Közel 2 millióval tartozik a 88-szor bliccelő pécsi férfi

Egyre többen bliccelnek a buszokon, de hiába a büntetés, nem fizetnek az utasok.

Közülük is az a fiatal férfi a listavezető, aki összesen 1,8 millió forinttal tartozik, mert már 88 alkalommal kapták el a buszon jegy nélkül – derül ki az ATV híradójából.

Tavaly is megközelítőleg tízezer alkalommal kellett pótdíjat kiszabni az ellenőröknek – mondta el a Pécsi Városháza szóvivője, Marton Ferenc, hozzátéve, hogy már nem csak jegy és bérlet nélkül próbálnak utazni a bliccelők, de megjelentek azok is, akik a járvány miatt bevezetett, díjmentes utazásra szóló kedvezményt próbálják meghamisítani.

Tudjuk, hogy ez évtizedes probléma, régen is volt és most is van. Azt gondolom, hogy azok az emberek, akik jogosulatlanul használják a tömegközlekedést és akik nem veszik meg a jegyet és a bérletet, kárt okoznak a városnak, és a volántársaságnak is