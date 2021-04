Az ENSZ 2008-ban nyilvánította az autizmus világnapjává április 2-át, hogy felhívja a figyelmet az autizmus spektrumzavarral élő emberek problémáira.

Ennek apropóján az Együtt az Autistákért Alapítvány idén is #éniskékvagyok kampányával hangsúlyozza a mai nap fontosságát, hogy a magyar társadalom is minél jobban megértse, elfogadja és segítse az autizmussal élőket.

Az alapítvány kezdeményezésére többek között Magyarország ikonikus épületei, ahogy tavaly, úgy idén is az autizmus színébe, kékbe borulnak. Illetve a világnap alkalmából Facebook-profilképeink módosítására is lehetőség van az alapítvány által elkészített keretekkel, hogy ennyivel is kifejezhessük szolidaritásunkat az autizmusban érintettek felé.

17 Galéria: Ezért borulnak ma kékbe Magyarország ikonikus épületei Fotó: Horváth Károly

AUTTALENT 2021 – Együtt a tehetségekért tehetséggondozó programjuk pedig olyan autizmus spektrumzavarral élő, 6–30 éves korú gyermekek, fiatalok jelentkezését várják április 2-től, akik valamilyen kiemelkedő képességgel, tehetséggel rendelkeznek a zene, a képzőművészet, illetve más művészeti ágak, valamint a sport, a tudomány, a kutatás, fejlesztés, innováció vagy a számítástechnika területén.

Az autizmussal élők száma ma Magyarországon megközelítőleg 160 ezer fő, és a spektrumzavar nagyságrendileg minden 15. magyar családot érintheti.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány elsődleges céljai között szerepel a társadalom edukálása az autizmust érintő kérdésekről, hogy ledöntsük a spektrumállapotot övező tabukat, és a fiatalokat a lehető leghamarabb érzékenyítsük.

Szeretnék, ha minél többen megértenék, miről is szól az autizmus, mennyire más és sokszínű a spektrumzavarral élők világa. A megértés ugyanis magával hozhatja az elfogadást, ami az egyik legnagyobb segítség lehet az alapítvány szerint az érintett fiatalok számára.

Az Együtt az Autistákért csapata éppen ezért jelenleg az első Autista Mintaház – Diagnosztikai és Terápiás Centrum létrehozásán dolgozik, amely a nyáron nyitja meg kapuit. A Mintaház elsődleges feladata a helyes diagnózis felállítása lesz, illetve az autizmusban érintett fiatalok fejlesztése és családjaik támogatása, valamint a nehéz élethelyzetek kezelésével kapcsolatos tanácsadás.